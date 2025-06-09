Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 9 июня, снизился на 8 копеек и составляет 41,59 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,99 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 9 июня, также остался неизменным - 47,85 гривни.

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НБУ установил 9 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня, в также усилила позиции. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,27 грн за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отмечал, что спрос на доллар снижается, а на евро растет, но не стоит продавать американскую валюту и покупать европейскую. По его словам, доллар по-прежнему остается ведущей мировой валютой, и диверсифицировать портфель денежных инвестиций нужно, но долларов в нем должно быть не менее 30-40%.

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