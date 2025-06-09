По словам Андрющенко, это самая большая переброска за последние полгода.

На юге Украины зафиксирована массовая переброска военной техники и живой силы РФ, которые впоследствии отправляют в сторону Сумской области - зафиксированы новые самоходные артиллерийские установки (САУ) и комплекс ПВО. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Более 10 САУ, системы ПВО и колонны на 40+ грузовиков с БК и живой силой. Фиксируем массовую и самую большую переброску военной техники из Крыма/Херсонщины. Выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава", - рассказал Андрющенко.

Он уточнил, что зафиксировано не менее 10 самоходных артиллерийских установок в состоянии "новая", более четырех десятков грузовиков с солдатами и боевым комплектом и комплекс ПВО. По информации Андрющенко, далее их грузят на железную дорогу и перебрасывают в Курскую область РФ, то есть по факту - на Сумщину.

Андрющенко обращает внимание на маркировку военной техники: "Доминирующая тактическая маркировка треугольник в треугольнике".

"Это самая большая переброска за последние полгода в принципе, и первая подобная за весь период войны. Наиболее удивляет поставки САУ в состоянии "новые" с направления Крыма...", - отмечает руководитель центра.

Ситуация на Сумщине - что известно

Как писал УНИАН, в последнее время на Сумском направлении российские оккупанты активно продвигаются, создавая угрозу для города Сумы. По словам, бывшего спикера Генштаба Владислава Селезнева, жителям областного центра, особенно семьям с детьми и пенсионерам, стоит эвакуироваться из города.

В частности вечером 8 июня под массированной дроновой атакой российских оккупантов оказалась Сумская область. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что такой массированной атаки на регион еще не было. По его словам, все небо в регионе стало красным от целей. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что несколько групп БПЛА фиксировали на востоке, западе, юге и в центре Сумщины.

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