Украинская "Паутина", проваленные ядерные переговоры и предупреждения о вторжении на Тайвань вызывают у экспертов обеспокоенность.

Мировой порядок быстро ухудшается, и мир опасно близок к грани Третьей мировой войны, поскольку три ядерные державы — Россия, Китай и Иран одновременно испытывают решимость Запада. Как пишет Fox News, за последнее время произошло 5 тревожных событий, и вместе они образуют слишком "ужасающую" картину, чтобы ее можно было игнорировать.

1. Украинская "Паутина"

Как отмечается в статье, эта операция имеет признаки западного вмешательства.

"Хотя Киев взял на себя ответственность, сложность атаки, включая точное наведение на большие расстояния и скоординированное время, предполагает разведывательную и технологическую поддержку США или НАТО… Бывшие сотрудники разведки даже указывали на вероятную причастность ЦРУ или союзных агентств", - считают в издании.

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Как отмечают в Fox News, Москва теперь считает себя втянутой в войну с более широким западным альянсом, и ее ответный удар может выйти далеко за пределы линии фронта в Украине.

2. Попытки обуздать ядерные амбиции Ирана потерпели еще больший крах.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи публично отверг предложение США, которое позволило бы строго ограничить низкоуровневое обогащение урана.

"Поскольку Израиль открыто рассматривает военные действия и переговоры зашли в тупик, Ближний Восток находится на грани потенциального регионального пожара — особенно если Иран ускорит процесс обогащения урана до уровня оружия", - отмечает издание.

3. Телефонный разговор между Трампом и Путиным не привел к дипломатическому прорыву.

"Вместо этого звонок подчеркнул, насколько глубоко укоренился конфликт — и насколько узкими стали оставшиеся дипломатические пути".

4. Нетрадиционные внешние угрозы в США

Федеральные прокуроры обвинили китайскую гражданскую пару в попытке контрабанды в США Fusarium graminearum — грибка, убивающего урожай, который Министерство юстиции назвало потенциальным "оружием агротерроризма". Патоген может уничтожать пшеницу, ячмень и кукурузу, а его токсины вредны как для людей, так и для скота.

"Независимо от того, был ли этот заговор направлен государством или нет, он подчеркивает тревожную уязвимость: Америка все больше подвергается нетрадиционным угрозам со стороны враждебных субъектов", - отмечается в статье.

5. Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что Китай может готовиться к полномасштабному вторжению на Тайвань.

"Тайваньский пролив превратился в пороховую бочку. Если Китай начнет действовать, вмешательство США будет практически гарантировано — потенциально разжигая крупный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.

Третья мировая

Ранее колумнист Bloomberg Марк Чемпион обратил внимание, что военные планировщики НАТО уже не обсуждают вопрос того, может или не может Россия напасть на страны Альянса. Сейчас они обсуждают - когда и где именно может начаться вторжение.

Между тем недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами о Третьей мировой войне. На это резко отрегировал спецпредставитель США Кит Келлогг.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной - это досадный, безрассудный комментарий Медведева, который не соответствует требованиям мирового государства", - отметил Келлог

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