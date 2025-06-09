В частности 6 июня среднесуточная температура воздуха превысила предыдущий рекордный показатель 1956 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 6,5°С.

В Киеве с 6 по 8 июня зафиксировали пять температурных рекордов. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В частности, среднесуточная температура воздуха 6 июня оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1956 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 6,5°С.

7 июня минимальная температура воздуха не опустилась ниже 19,9 ℃, что на 0,7 ℃ выше чем в 2014 году. А среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 26,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2011 года на 1,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.

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На следующий день, 8 июня, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 20,4℃, что на 1,8℃ превысило предыдущий рекорд 2011 года. Максимальная температура воздуха после полудня достигла 31,4 ° С, что на 0,1 ° С выше чем в 2011 году для этой даты.

Погодные рекорды в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировали рекордные осадки - с такого погодного рекорда начался апрель этого года.

Как сообщила Обсерватория им. Срезневского, 1 апреля в столице выпало 18,1 мм осадков, что на 3,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891 года для этой даты, когда выпало 14,6 мм осадков. Всего в Киеве за сутки 1 апреля выпало 43% месячной нормы осадков.

Весенние месяцы, кроме мая, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел март - 4,9°С. Всего за весну в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов. Большинство из них - 15 отмечены в марте, который был самым теплым в истории наблюдений.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7°С, что выше климатической нормы на 1,3°С. Весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года.

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