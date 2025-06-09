На опубликованном видео они обедают и наслаждаются коктейлями.

Известная украинская певица Настя Каменских показала, как проводит время со своей 69-летней мамой Лидией Петровной. Короткое видео с ней исполнительница опубликовала в Instagram.

Стоит отметить, что Каменских довольно редко делится кадрами с мамой. И опубликованный ролик - редкое исключение после долгого перерыва. На видео они с мамой обедают и наслаждаются коктейлями.

Какими-либо подробностями о встрече с близким человеком певица не поделилась.

Видео дня

Вдобавок к видео, Каменских лишь выложила свое селфи, сделанное в кафе, где они отдыхали с мамой.

Не так давно муж певицы, украинский продюсер и рэпер Потап также показал редкое фото со своей мамой Людмилой.

Напомним, на днях Потап показал, как бы он выглядел, если бы родился женщиной. На опубликованном снимке рэпер предстал в образе пышной блондинки в белоснежном свадебном платье с глубоким декольте.

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