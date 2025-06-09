Импорт сырой нефти в Китай в мае достиг 4-месячного минимума.

Цены на нефть в понедельник, 9 июня, но сохранили большую часть роста прошлой недели. Инвесторы ожидали торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне, надеясь, что сделка может улучшить глобальные экономические перспективы и стимулировать спрос.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 18 центов, или 0,27%, до 66,29 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 15 центов, или 0,23%, до 64,43 доллара.

Отмечается, что рост экспорта Китая в мае замедлился до трехмесячного минимума, поскольку пошлины США ударили по поставкам, а дефляция на уровне заводов углубилась до самого низкого уровня за два года, что усилило давление на вторую по величине экономику мира.

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Кроме того, импорт сырой нефти в Китай в мае снизился до самого низкого уровня за четыре месяца, поскольку государственные и независимые нефтеперерабатывающие заводы прошли плановое техническое обслуживание.

Ожидается, что ОПЕК+ ускорит рост предложения в августе и сентябре, что, вероятно, повысит риски снижения цены нефти Brent до 65 долларов за баррель, прогнозируемой на четвертый квартал 2025 года.

Исследователи Capital Economics считают, что "более быстрый темп роста добычи (ОПЕК+) сохранится".

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть выросли примерно на 1 доллар за баррель 29 мая после того, как американский суд заблокировал решение президента Дональда Трампа о пповышении пошлин, и на фоне потенциальных санкций США, которые могут ограничить поставки российской нефти на рынок.

2 июня "черное золото" снова подскочило более чем на 1 доллар за баррель из-за решения группы производителей ОПЕК+ относительно увеличения добычи в июле.

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