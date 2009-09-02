Для чего ГАИ – для наполнения бюджета или для порядка на дорогах?

Я не пропустил машину, но гаишник не заметил ее номер. Глядя мне в глаза, он говорит: а давайте я выпишу вам штраф за то, что паркует в неразрешенном месте. Я чуть не расхохотался...

Одной из наибольших надежд Майдана были принципиальные изменения в деятельности милиции. Миллионы людей искренне надеялись на очеловечивание лиц, призванных в соответствии с законами защищать правопорядок и покой граждан. Была вера в возможность сокращения коррупции в милицейской среде. Но все напрасно...

Если в 2005 году какие-то позитивные сдвиги еще были, то сейчас все вернулось “на свои места” – как и в 2004 году. Никого уже не удивляет избиение милицией десятков и даже сотен людей. Также никто не требует отставки не то что министра, а хотя бы начальника районного отделения за избиение парня, который раздавал листовки с критикой местного прокурора.

Разговоры о тотальной коррупции в милицейской среде уже тоже никого не удивляют. Никого не возмущает, что в полном объеме возобновлена система покупки должностей в системе МВД. Понятно, что никто не был пойман на этом. Ну действительно, не накажут же они сами себя...

Даже соучастие одного из руководителей райотдела милиции в убийстве у нас не повод для увольнения ни министра внутренних дел, ни начальника областного УВС. Действительно, ну за что здесь подавать в отставку?..

Это у них там, в Германии, министр одной из федеральных земель подает в отставку лишь потому, что автоматическое устройство на одной из дорог зафиксировало превышение скорости машиной, которой он управлял. Он подает в отставку, потому что, занимая высокую государственную должность, должен служить образцом для всех граждан страны.

Это там, в одной из скандинавских стран, премьер-министр допустила неосторожность и рассчиталась за мелкую покупку служебной кредитной карточкой, и хотя почти сразу погасила эту задолженность своими деньгами, была вынуждена уйти в отставку. У нас тот же министр внутренних дел может на миллион гривен налетать в Крым с женой служебным самолетом, и ему за это НИЧЕГО не будет. Может ли при этом общество на что-то рассчитывать, например, на уровне обычных милиционеров ГАИ?

В международной системе статистики функции государства учитываются как услуги. То есть государство предоставляет услуги гражданам. Услуги по защите страны, охране правопорядка, охране окружающей среды и тому подобное.

Там граждане платят налоги, и за счет этих средств нанимаются госслужащие, которые обязаны помогать гражданам решать их проблемы. Так, полицейские дорожной полиции обязаны помогать водителям максимально облегчить дорожное движение, но это у них... У нас все наоборот. Задачи и цели всей системы ГАИ заключаются совершенно в другом. Вся система занята лишь выполнением планов сбора штрафов и получениям взяток.

Хочу привести три разных, но показательных примера из собственных наблюдений за действиями гаишников на дорогах Киева. Хотя понимаю, что, наверное, каждый водитель может привести множество таких примеров.

Вот как гаишники помогают во время заторов на дороге. В центре столицы на площади Льва Толстого – большое скопление машин, на перекрестке возник затор. Куча машины перегородили друг другу проезд. Понятно, что без регулировщика быстро освободить перекресток для движения автомобилей тяжело. Но ни одного из них там нет. В то же время они есть рядом, на расстоянии каких-то 50–70 метров от перекрестка. Однако заняты они там тем, что останавливают машины, – то ли для проверки документов, то ли в связи с нарушением водителями правил дорожного движения. Когда я через минут двадцать, а может, даже больше, смог проехать перекресток и с возмущением остановился рядом с ними и спросил, почему они не помогут отрегулировать движение, получил ответ: они заняты другой работой. Какие там услуги участникам дорожного движения, о чем это мы?

Вот еще пример. На столичной улице Льва Толстого, который ведет в сторону железнодорожного вокзала, есть разделительный бордюр между полосами движения. По здравому смыслу и практике, после того, как он заканчивается, водителям авто должна быть предоставлена возможность осуществить разворот. К тому же это место наиболее безопасно для этого.

Однако первый знак для разворота есть лишь на улице Жилянской – за полкилометра от завершения раздельного бордюра. Хотя там это делать крайне неудобно и опасно, потому что там достаточно напряженный и загруженный перекресток. Понятно, что значительная часть водителей идут на сознательное нарушение ПДД и осуществляют разворот сразу по окончании разделительного бордюра. А уже совсем рядом, чуть выше – на углу улиц Льва Толстого и Никольско-Ботанической их ждут наши доблестные гаишники, собирающие штрафы. Как-то в очередной раз, увидев эту сцену – «гаишники в засаде», – не выдержал и спросил, почему бы вместо того, чтобы устраивать там засады, не сменить дорожные знаки и не позволить там разворачиваться машинам, получил ответ: мы дорожные знаки не устанавливаем, мы только ловим тех, кто нарушает ПДД. Вот и все. Содействие безопасному и удобному дорожному движению – это не их задача. Их задача заключается в сборе штрафов и взяток на «жирном» месте.

Третий пример вообще с гротесково-смешным привкусом... Это на днях случилось со мной на углу столичных улиц Шелковичной и Лютеранской. Там с Шелковичной главная дорога делает поворот на Лютеранскую. Обычно работает светофор, и почти никаких проблем не возникает. Но в тот день светофор не работал. Направляясь по Шелковичной в сторону Октябрьской больницы и желая проехать прямо, я приостановился на перекрестке, пропуская машину, которая двигалась по главной, – поворачивала с Лютеранской на Шелковичную. Водитель той машины вежливо показал, что пропускает меня. Но как только я проехал перекресток, то немедленно был остановлен гаишником, который сказал, что в любом случае я должен был пропустить ту машину, а потому считает мои действия грубым нарушениям ПДД, в связи с чем изымает мои водительские права. И хотя в известной мере формально он был прав, я возмутился. Подождите, объяснял я, меня пропустили. Но тот был непреклонен. Правда, при этом я стал свидетелем двух его разговоров. Одна из них – с кем-то из начальства, которому он докладывал, что они очень стараются и уже полтора часа стоят и штрафуют водителей. Другой разговор, что и сделала эту историю гротесково-смешной, велась с кем-то из другого патруля ГАИ. «Мой» гаишник попросил их остановить ту машину, которая пропустила меня на перекрестке. Но та машина куда-то заехала во двор, и найти ее не могут, тем более номера ее гаишник не заметил. А поскольку нет номера автомобиля, который я не пропустил, – то нельзя составить протокол о нарушении мной ПДД.

Недолго думая, гаишник, глядя мне в глаза, говорит: а давайте я выпишу вам штраф за парковку в неразрешенном месте.

Я едва не расхохотался. Начальство поручило молодому парню выписать определенное количество штрафов – и все. Он должен выполнить этот приказ независимо от того, имело ли место правонарушение. Протоколы составляются ради выполнения планов поступлений в бюджет! Как-то это признал и сам министр внутренних дел, не чувствуя абсурдности самой ситуации.

Управление страной во всех сферах дошло до такого кричащего идиотизма, когда мы уже не знаем, куда тех руководителей, которые якобы должны предоставлять нам услуги, посылать.

Борис Кушнирук