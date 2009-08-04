В Донецке милиция избила задержанного за листовки о прокуроре

В Донецке, в одном из районных отделений милиции правоохранители избили 18-летнего Степана ГОЛОВКО, задержанного за расклеивание листовок.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам С.ГОЛОВКО, около 5 часов утра 3 августа его, а также 18-летнего Александра ШРАМКО и 16-летнюю Надежду МИХАЙЛОВСКУЮ, во время расклеивания листовок возле здания областной прокуратуры задержал и сопроводил в РОВД наряд милиции. Все ребята являются членами Донецкой областной организации "Спілки української молоді".

В расклеиваемых листовках, образец которой есть в распоряжении УНИАН, прокурора одного из районов города Донецка призывают к ответу за то, что он имеет целый парк машин, дома и другие материальные блага, несоизмеримые с его зарплатой. Также на листовке размещена фотография прокурора, перепечатанная из Интернета.

Как сообщили задержанные, в милиции у них отобрали мобильные телефоны, личные вещи, не оформляя протоколов изъятия. Затем, без оформления административного протокола о задержании, до 11.30 проводили допросы, очные ставки друг с другом, расспрашивая о том, кто был инициатором расклейки листовок и откуда они взялись.

С.ГОЛОВКО сообщил, что его «увели в отдельную комнату в райотделе милиции, заломили за спину руки и надели наручники, а затем шесть сотрудников милиции по очереди стали наносить удары ладонями по лицу и кулаками по голове». Парень показал корреспонденту УНИАН запекшиеся капли крови на джинсах и красные следы на запястьях.

По словам задержанных, после этого всех троих молодых людей в милицейской машине отвезли в прокуратуру, где продолжали допрашивать.

Во время разбирательств стало плохо 16-летней Н.МИХАЙЛОВСКОЙ, и ей прямо в прокуратуру были вынуждены вызвать бригаду «скорой помощи». Как сообщил корреспонденту УНИАН прибывший врач, «девочке стало плохо в результате нервного срыва».

Заместитель прокурора города Олег СЮСАЙЛО отказал в приеме корреспонденту УНИАН, который вместе с заместителем председателя Всеукраинского общества им. Тараса Шевченко Марией ОЛЕЙНИК к тому времени подъехал в здание прокуратуры, сославшись на то, что «это не пресс-конференция».

В то же время М.ОЛЕЙНИК он объяснил, что молодые люди сами, «добровольно, своим ходом приехали в здание прокуратуры, чтобы дать свидетельские показания» по одному из уголовных дел.

Только около 17.00 С.ГОЛОВКО, А.ШРАМКО и Н.МИХАЙЛОВСКОЙ выдали на руки повестки о том, что они с 14.00 до 17.00 находились в прокуратуре по причине того, что их вызывали «для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу № 26-26887». Также нарушителям выписали квитанции на уплату штрафов в размере 51 грн. за расклеивание листовок в неположенных местах и отпустили.

В прокуратуре С.ГОЛОВКО написал заявление о том, что в РОВД его избили милиционеры. В соответствии с законом, следователь прокуратуры И.ХАРЧЕНКО выдал ему направление на судебно-медицинское освидетельствование на наличие телесных повреждений и степень их тяжести, полученных им «в ходе допроса, как свидетеля с 9.00 до 10.00 в помещении РО Донецкого горуправления ГУ МВД Украины в Донецкой области».

Около 18.00 задержанные вышли из здания прокуратуры и самостоятельно поехали за своими вещами в райотдел милиции, а затем в отделение судмедэкспертизы больницы им. Калинина, где С.ГОЛОВКО прошел медицинское освидетельствование.

По словам М.ОЛЕЙНИК, которая сопровождала ребят в райотдел милиции, возвращая вещи задержанным, начальник РОВД признал противоправность действий своих подчиненных, нарушение ими процессуальных норм и пообещал разобраться.