Закарпатское село восстало против милиции
Карпачева осуществляет производство
|Нина Карпачева
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, представители Н.КАРПАЧЕВОЙ встретились с потерпевшими и очевидцами событий в с. Драгово.
По информации Обмудсмена, 11 июня 2009 года между местными жителями и милицией, возник конфликт, вызванный работниками дорожно-постовой службы Хустского горрайотдела милиции, которые требовали взятку. Это вызывало стихийный массовый протест драговцев: они пытались вынести за пределы села милицейский автомобиль и перевернули его. Вскоре на место инцидента из Ужгорода прибыли бойцы спецподразделения "Беркут", которые задержали и доставили в Хустский горрайотдел милиции более сорока человек.
“Вооруженные милиционеры, задерживая подозреваемых в совершении правонарушения, действовали грубыми методами: врывались в дома среди ночи, на глазах малолетних детей одевали наручники на их родителей. При этом задержанным были нанесены многочисленные телесные повреждения и унижения, а также отказано в допуске адвокатов и врачей”, - констатируют в аппарате Уполномоченного по правам человека.
Дело дошло до рассмотрения в Хустском районном суде, принявшем ряд постановлений о привлечении к административной ответственности некоторых жителей села, которые были участниками упомянутого конфликта. Однако Апелляционный суд Закарпатской области отменил указанные решения, мотивируя это недоказанностью обвинений в неповиновении сельчан работникам милиции, отсутствием в протоколах объяснений задержанных, фамилий и адресов свидетелей и потерпевших.
По доверенности Н.КАРПАЧЕВОЙ, ее представители также встретились с руководителями Хустского района, “которые выразили обеспокоенность неадекватными действиями работников милиции”. В прокуратуре района представителям Омбудсмена сообщили о возбуждении уголовного дела по данному инциденту. А начальник Управления Министерства внутренних дел Украины в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО информировал, что изложенные выше факты сейчас тщательным образом изучаются, проводится служебное расследование, о результатах которого будет уведомлен Уполномоченный по правам человека.