Закарпатское село восстало против милиции

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Нина КАРПАЧЕВА осуществляет производство по обращениям жителей села Драгово Хустского района Закарпатской области относительно “нарушений конституционных прав на личную безопасность, неприкосновенность жилья, медицинскую помощь, честь и достоинство в результате противоправных действий работников Хустского горрайотдела милиции и спецподразделения "Беркут" Управления МВД Украины в Закарпатской области”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, представители Н.КАРПАЧЕВОЙ встретились с потерпевшими и очевидцами событий в с. Драгово.

По информации Обмудсмена, 11 июня 2009 года между местными жителями и милицией, возник конфликт, вызванный работниками дорожно-постовой службы Хустского горрайотдела милиции, которые требовали взятку. Это вызывало стихийный массовый протест драговцев: они пытались вынести за пределы села милицейский автомобиль и перевернули его. Вскоре на место инцидента из Ужгорода прибыли бойцы спецподразделения "Беркут", которые задержали и доставили в Хустский горрайотдел милиции более сорока человек.

“Вооруженные милиционеры, задерживая подозреваемых в совершении правонарушения, действовали грубыми методами: врывались в дома среди ночи, на глазах малолетних детей одевали наручники на их родителей. При этом задержанным были нанесены многочисленные телесные повреждения и унижения, а также отказано в допуске адвокатов и врачей”, - констатируют в аппарате Уполномоченного по правам человека.

Дело дошло до рассмотрения в Хустском районном суде, принявшем ряд постановлений о привлечении к административной ответственности некоторых жителей села, которые были участниками упомянутого конфликта. Однако Апелляционный суд Закарпатской области отменил указанные решения, мотивируя это недоказанностью обвинений в неповиновении сельчан работникам милиции, отсутствием в протоколах объяснений задержанных, фамилий и адресов свидетелей и потерпевших.

По доверенности Н.КАРПАЧЕВОЙ, ее представители также встретились с руководителями Хустского района, “которые выразили обеспокоенность неадекватными действиями работников милиции”. В прокуратуре района представителям Омбудсмена сообщили о возбуждении уголовного дела по данному инциденту. А начальник Управления Министерства внутренних дел Украины в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО информировал, что изложенные выше факты сейчас тщательным образом изучаются, проводится служебное расследование, о результатах которого будет уведомлен Уполномоченный по правам человека.