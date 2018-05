Ученые обнаружили лекарство от рака в боевой раскраске древних кельтов

Растение, из которого древние кельты получали синий краситель для своей знаменитой боевой раскраски, в большом количестве содержит соединение, способное предотвратить рак молочной железы и другие онкологические заболевания.

Как передает Лента.ру, по данным итальянских ученых, в вайде красильной, относящейся к семейству крестоцветных, содержится в 20 раз больше глюкобрассицина, чем в цветной капусте или капусте брокколи.

Исследователям из Болонского университета удалось еще больше увеличить концентрацию полезного соединения в вайде красильной посредством нанесения незначительных повреждений листьям растения.

Выработка глюкобрассицина является характерным для семейства крестоцветных защитным механизмом. Это вещество токсично для некоторых разновидностей вредителей. В то же время оно обладает мощным противоопухолевым действием и особенно эффективно против рака молочной железы.

Результаты ряда исследований свидетельствуют о значительном снижении заболеваемости раком молочной железы, раком легких и другими онкологическими заболеваниями среди людей, употребляющих в пищу большое количество богатых глюкобрассицином овощей, в частности, цветной капусты и капусты брокколи.

Согласно предположениям ученых, глюкобрассицин способен снижать концентрацию канцерогенных соединений, в том числе производных эстрогена, в человеческом организме.

До последнего времени изучение целебных свойств глюкобрассицина было затруднено, поскольку ученые не могли выделить это вещество в необходимом количестве из растительного материала. По мнению координатора исследовательского проекта доктора Стефании ГАЛЛЕТТИ и ее сотрудников, обнаружение нового источника глюкобрассицина в красильной вайде позволит разрешить эту проблему.

«Доступность глюкобрассицина в необходимых количествах и его низкая себестоимость открывают возможность для проведения ряда исследований, посвященных противораковому эффекту диеты с большим содержанием богатых глюкобрассицином овощей», - заявила доктор С.ГАЛЛЕТТИ в интервью Journal of the Science of Food and Agriculture.