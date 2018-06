Начальник управления госслужбы предупреждает о катастрофе

Правительство Украины выделит 30 млн. грн. на языковую подготовку государственных служащих в области европейской и евроатлантической интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО во время своего выступления на конференции «Реформа государственного управления в Украине – опыт, вызовы, риски».

«В рамках разрабатываемой программы повышения квалификации специалистов по европейской и евроатлантической интеграции будет выделен отдельный раздел по языковой подготовке. В этом разделе государство закрепит свою ответственность за подготовку кадров с конкретной суммой средств, которая, как мы предусматриваем, составит около 30 млн. грн.», - сказал Т.МОТРЕНКО.

По его словам, такой объем финансирования позволит подготовить около 30 тысяч специалистов со знанием иностранных языков.

«Языковая подготовка - это катастрофа! Я сам общаюсь на английском языке на уровне «Good morning! Nice to meet you! How are you? By! Thanks!». Какая-то разговорная практика есть, но я не могу разговаривать по телефону, не могу писать. Ну, писать могу, но потом даже англичане вряд ли поймут, что я написал. У меня нет рабочего английского языка, и я об этом открыто говорю», - добавил начальник Главного управления государственной службы Украины.

Т.МОТРЕНКО считает, что государство должно усилить подготовку специалистов, работающих в области европейской и евроатлантической интеграции. «Мы должны думать о будущем, о том, что завтра, контактируя с Европейским Союзом, мы не сможем обеспечивать каждого главного специалиста переводчиком. Как же мы тогда будем работать?», - поинтересовался он.