Тротуар на Крещатике - для машин или все-таки для людей?!

1 апреля я была приятно удивлена, проделывая свой традиционный пеший маршрут на работу от ЦУМа до Европейской площади по Крещатику: тротуары были свободны от машин и пешеходам в кои-то веки не приходилось толкаться, пропускать дорогие иномарки или обтирать их своей верхней одеждой.

Сотрудники ГАИ стояли вдоль Крещатика почти через каждых 50 м и вежливо объясняли водителям, что парковаться на тротуаре нельзя.

- Проедьте вон в тот дворик, - указывая на внутренний двор за аркой, просил один из гаишников водителя серебристой “Тойоты Камри”.

- Неужели в силу наконец-то вступило распоряжение киевского мэра о запрете парковок на Крещатике? – мелькнула мысль.

Но тут же услышала фразу сотрудника ГАИ.

- Уже в 6 вечера можно будет парковаться.

Пустынные тротуары Крещатика в День смеха и правда оказались шуткой. Уже в половине пятого ситуация с припарокованными автомобилями на центральной столичной улице была “в норме” – от Майдана и до Европейской площади только по одной стороне улицы стояло 55 автомобилей.

“Для того, чтобы создать надлежащие условия и упорядочить движение пешеходов по центральной улице города, парковаться на тротуарах Крещатика с 30 марта 2008 года запрещено”, - уверенно заявлял первый заместитель председателя КГГА Денис Басс еще 5 марта. Городские власти даже поручили коммунальному предприятию "Киевдорсервис" и Государственной автомобильной инспекции в Киеве до 30 марта установить технические средства, запрещающие парковку на тротуарах. Прошел месяц, за окном 7-е апреля. А автомобили как стояли в центре, так и стоят. И никаких технических ограничений, никаких штрафов и санкций. Только вот к приезду Президента США Джорджа Буша Крещатик почему-то смогли очистить от машин, а в обычные дни столичной власти это не под силу. Причем всю вину чиновники возлагают… на эвакуаторы, деятельность которых была запрещена Минюстом от 11 марта 2008 г.

- Для борьбы с припаркованными автомобилями нам нужны эвакуаторы, - говорит Басс. - У нас будет коллегия МВД и мы обсудим с ними все проблемные вопросы, в т.ч. и парковку на Крещатике и другим улицам, где припаркованные автомобили мешают движению общественного транспорта. Я думаю, мы достигнем взаимопонимания.

- Но во время приезда Буша не был задействован ни один эвакуатор и, тем не менее, Крещатик удалось очистить от автомобилей.

- Милиция не подчиняется городу, а подчиняется центральным органам государственной власти. Видимо, под приезд Президента Америки нашли такую возможность. Вот когда разрешат эвакуаторы, тогда мы все эти автомобили и эвакуируем, - категорично заявляет Басс.

Мужчина в форме охранника пропускает черный “Лексус” для парковки неподалеку от Европейской площади.

- А Вы знаете, что распоряжением мэра с 30 марта на тротуарах Крещатика запрещено парковаться?

- Нет, не знаю. Я разрешаю парковаться только машинам Главного управления коммунальной собственности г. Киева, которые привозят своих сотрудников.

- А сколько они платят за стоянку?

- Здесь вообще никто не платит, - с недоумением заявляет мужчина. - Понимаете, тут стоят автомобили учреждений и фирм.

А ведь час парковки в центре Киева должен обходиться владельцу автомобилю в 7 грн. Если бы эти 55 автомобилей на небольшом участке тротуара Крещатика платили, например, за три часа “простоя”, то Киевская власть получала бы в бюджет приличный доход, причем постоянный.

Большинство пешеходов критикуют водителей, которые оставляют машины на тротуарах, загромождают проход и спокойно уходят по своим делам.

- Это ужасно! Во-первых, они мешают прохожим, мы все время должны под них подстраиваться и обходить. А, во-вторых, это же просто не эстетично – центр Киева, столицы Украины, заполнен машинами. Но наверное от нас это уже ничего не зависит, - с сожалением констатирует пенсионерка Любовь Дмитриевна, которая почти каждый день прогуливается в центре города, поскольку живет неподалеку.

- Плохо, что убрали эвакуаторы, - возмущается киевлянка Нина Михайловна. - Это был бы отличный метод бороться с нарушителями. Ведь получается, что не учитываются интересы всего народы, а только собственников автомобилей.

А вот Светлана Николаевна в этом вопросе не так категорична, хотя и не приветствует машин на тротуарах.

- Бывают разные ситуации, тут надо смотреть индивидуально. Если человек остановился на минуточку и его автомобиль тут же эвакуируют – это несправедливо. А если он целый день стоит или длительное время мешает прохожим, портит весь вид, тогда конечно нужно с этим бороться.

Анна Ященко

Фото Алексея Савченко