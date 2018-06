Лондонский Университет Искусств проведет в Киеве семинар о брендинге и разыграет поездку в Лондон

25 марта в рамках Недели University of the Arts, London в Киеве пройдет День открытых дверей – UAL Open Doors Day Kyiv. Лондонский Университет Искусств (University of the Arts, London – UAL) – флагманский британский вуз, который готовит специалистов в области маркетинга, PR, коммуникаций, искусства, дизайна.

Во время UAL Open Doors Day Kyiv директор приемной комиссии University of the Arts, London Тони Алстон прочитает семинар «Киев как бренд» (Kyiv as a Brand). Семинар является бесплатным, участие – на конкурсной основе на основании предоставленного резюме.

25 марта также состоится торжественное награждение победителя конкурса от Университета Искусств, Лондон на лучшую творческую работу об одном из колледжей Университета (это может быть креативный проект, презентация Power Point, видеоролик). Приз конкурса – 2-недельный курс английского языка в Университете Искусств, Лондон.

Минимальный возраст участников – 16 лет.

Конкурсант должен стать участником группы DonStream Education Group в социальной сети Facebook и/или «Вконтакте» и сделать перепост сообщения о конкурсе у себя на стене: нажать «мне нравится» и «рассказать друзьям», чтобы это сообщение отразилось на странице конкурсанта. Количество перепостов суммируется с общим количеством набранных баллов, и, таким образом, шансы участника на победу значительно увеличиваются.

Участник конкурса должен узнать, что такое UAL, и детально изучить информацию о его колледжах.

Участник конкурса должен выполнить творческую работу о колледже, который ему больше всего нравится и который его больше всего привлекает.

Работы принимаются к рассмотрению до 20 марта 2015.

Куда направлять работы:

DonStream Education Group: uk@donstream.com.ua, тел.: (044) 496 0948

или

Oxbridge Futures Education: info@oxbridgefutures.org, тел.: (044) 578 0033

Награждение победителей состоится 25 марта 2015 во время UAL Open Doors Day в Киеве. Приз будет вручать директор приемной комиссии Университета Искусств, Лондон Тони Алстон.

Справка. University of the Arts, London

В состав Лондонского Университета Искусств входят 6 всемирно известных колледжей: Central Saint Martins College of Art and Design, London College of Communication, London College of Fashion, Camberwell College of Arts, Chelsea College of Art and Design, Wimbledon College of Art.

Всего в University of the Arts, London ведется преподавание по более 200 специальностям (не считая краткосрочных курсов).

Среди выпускников University of the Arts, London – известные личности, в разное время занимавшие ключевые позиции в сфере коммуникаций, PR, медиа, ТВ, киноиндустрии:

- Чарльз Саатчи (основатель рекламного агентства Saatchi & Saatchi,являвшегося до 1995 года самым крупным в мире);

- Сэр Клайв Мартин (экс-мэр Лондона);

- Хелен Боуден (генеральный директор BBC News);

- Джейн Рут (генеральный продюсер ТВ-канала BBC-2);

- Пол Андерсон (академик, главный редактор ведущих британских изданий, в т.ч. Tribune);

- Ребека Брукс (главный редактор The Sun);

- Энтони Дод Мэнтл (Anthony Dod Mantle) – кинематографист, снял более 20 фильмов, в т.ч. «Судья Дредд» (Dredd), «Последний король Шотландии» (The Last King of Scotland), «Миллионер из трущоб» (Slumdog Millionaire), «В сердце моря» (In the Heart of the Sea).