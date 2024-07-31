28 июля в Токио впервые за пятнадцать лет встретились министры обороны США, Японии и Южной Кореи. Они, в частности, обсуждали неадекватное поведение КНДР и растущие амбиции Китая.

Ситуация действительно стоит внимания. Благодаря России экономика Северной Кореи начала развиваться, поскольку Москва начала закупать там вооружение.

Впервые с 2016 года экономика КНДР показывает рост (и это не их статистика, это исследование Центробанка Южной Кореи). При этом, происходит он не в перерабатывающей отрасли, а в наукоемких секторах. В частности, речь идет о металлургии, химической промышленности. А, следовательно, это военно-промышленный комплекс.

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Стоит понимать, что Северная Корея запускает новые производственные мощности в интересах России. Она начала экспортировать в Россию станки, которые используют для машиностроительной отрасли, производства снарядов. Уже была информация, что определенные самоходные ракетные установки северокорейского производства видели на украинском фронте. Таким образом, КНДР становится цехом по производству военной техники и боеприпасов для России.

Северная Корея зтакже за дорого продает боеприпасы, которые производили в 80-х годах для всех возможных военных конфликтов, начиная от ирано-иракской войны и заканчивая африканскими войнами. В середине 80-х годов у них эта "лавочка" прикрылась, и соответственно накопились миллионы боеприпасов, которые они теперь сбывают России. Но, кроме этого, речь также идет и о новой технике, в том числе ракетах.

Вместо этого Северной Корее нужны ракетные технологии, ядерная и космические программы, в которые они вкладываются. КНДР грезит о своих созвездиях военных разведывательных спутников, о собственной космической связи для ведения наземных военных операций, о дронах, в том числе морских, и технологиях, которые способны донести их ракеты, условно говоря, до Сан-Франциско.

Все это, конечно, влияет на появление новых рабочих мест для корейцев, больше людей в КНДР начинают отоваривать свои продуктовые карточки. К тому же, этот год в КНДР без чрезмерных засух и наводнений, которые, как правило, влияют на продовольственную ситуацию. Кроме того, там в значительном количестве появилось топливо (происходило даже снижение цен на него). А это свидетельствует о том, что в системе поддержки Северной Кореи задействованы также китайцы...

Таким образом, экономический рост КНДР достиг некоего расцвета. Соответственно, они должны за это платить. Чем? Эскалацией ситуации в регионе, в частности ядерными угрозами, угрозами нанести удары по американским базам и подобными вещами.

Сейчас Северная Корея активизировала свои усилия в морях, ведет разведку, несколько раз ее подразделения переходили через 38-ю параллель без чрезмерных последствий, без существенных перестрелок и потерь, наносили удары по нейтральной территории. Все указывает на то, что ведется активная подготовка к возможным военным столкновениям. Я не говорю, что КНДР готовится к большой войне, но вполне возможно, что будет использован какой-то локальный инцидент для локальной военной операции, которая должна отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации на украинском фронте, или спровоцировать новую историю, которая нужна Китаю и России в регионе.

Может быть, что угодно

Кроме того, есть информация, что Северная Корея готовится к ядерным испытаниям. Они вполне реальны, ведь на объекте, где раньше их раньше проводили, сейчас происходят интенсивные строительные работы.

Здесь надо отметить, что эти, запланированные КНДР, испытания совпадают по времени с выборами в США. Как по мне, это такой себе "привет" Трампу от Ким Чен Ына. Последнему в свое время очень понравилось разговаривать с Трампом, он считает, что им тогда помешали достичь взаимопонимания и заключить историческое соглашение. И Трамп может реализовать курс, начатый во время переговоров в 2017 году.

И еще один момент: испытание ядерного оружия будет означать, что Северная Корея еще раз подтверждает свой ядерный статус, расконсервирует свою ядерную программу.

Если они пойдут на испытания, это будет означать, что санкционные режимы не срабатывают. Китаю и России придется как-то реагировать, однако, скорее всего, они тему проигнорируют. Соответственно, это покажет кризис Совета Безопасности ООН, который будет не способен влиять на страну, выступающую ядерным шантажистом.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества