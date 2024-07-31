КНДР могла передать России противотанковые установки, это серьезная эскалация, - Forbes

Неизвестно, какую еще технику Пхеньян мог передать россиянам.

Похоже, Россия получает противотанковые ракетные средства из Северной Кореи. Это была бы серьезная эскалация.

Как пишет Forbes, в середине июня Владимир Путин посетил Пхеньян, чтобы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и подписать оборонный пакт. Через шесть недель на фронте в Украине "засветилась" северокорейская ракета.

Bulsae-4 на фронте

Более тесные военные связи между Россией и Северной Кореей наконец действительно повлияли на боевые действия. Если Северная Корея действительно предоставляет России бронированную технику, это может помочь решить одну из самых больших проблем России на поле боя - нехватки боевых машин.

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Во вторник украинский беспилотник заметил нечто странное вблизи Волчанска Харьковской области. При детальном осмотре странный объект оказался Bulsae-4 - шестиколесной противотанковой ракетной установкой.

По словам оператора украинского беспилотника Кригсфоршера, машина "успела запустить шесть ракет".

Bulsae-4 является уникальным северокорейским ракетным комплексом. Он позаимствовал шасси северокорейской версии российского бронетранспортера БТР-80 и добавил громоздкую верхнюю башню с восемью противотанковыми управляемыми ракетами.

Bulsae-4 выполняет ту же миссию, которую выполняют десантированные противотанковые ракетные группы Украины и России - поражение танков противника, - но делает это с большей скоростью, мобильностью и защитой.

Необходимость для РФ

Для россиян Bulsae-4 удовлетворяет растущие потребности. Российская армия вступила в войну в Украине в феврале 2022 года с, вероятно, несколькими сотнями противотанковых комплексов "Штурм" и "Корнет". Украинцы быстро уничтожили около 50 из них. В последнее время ракетная техника на линии фронта - редкость, возможно потому, что ее просто не так много осталось.

Подробностей июньского договора безопасности России с Северной Кореей неизвестны, но вполне возможно, что условия включают значительные передачи автомобилей северокорейского производства.

С российской точки зрения это имело бы смысл. Ни для кого не секрет, что россияне пытаются построить - или восстановить после длительного хранения - достаточное количество боевых машин, чтобы компенсировать примерно 600 машин, которые они теряют в Украине ежемесячно.

Если российские военные получат северокорейскую технику, то кроме Bulsae-4 они могут иметь и другие типы.

"Россияне особенно страдают от современных танков и бронетранспортеров, поэтому не удивляйтесь, когда в конце концов увидите бывшие корейские танки Pokpung-ho и БТРы M2010 на российской стороне линии фронта в Украине. Может помочь то, что M2010 и Bulsae-4 имеют одинаковое шасси", - пишет издание.

"Юг ответит"

Большой вопрос в том, что сделает Южная Корея. Ранее в более широкой войне Северная Корея и Южная Корея поддерживали разные стороны, но тихо. Авторитарная КНДР продавала артиллерийские снаряды и баллистические ракеты авторитарной России; демократический Юг продавал снаряды Соединенным Штатам для дальнейшей передачи демократической Украине.

Теперь, когда Северная Корея открыто поддерживает военные усилия России, Южная Корея может рассмотреть возможность сделать то же самое для Украины. Вскоре после того, как Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о безопасности, советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо-Джин раскритиковал соглашение и заявил, что его правительство пересмотрит существующий запрет на поставку оружия Украине.

Стоит отметить, что Южная Корея создает одну из лучших видов оружия в мире - и в большем количестве, чем любая другая страна, включая Северную Корею.

"Я надеюсь, что Южная Корея ответит", - написал Кригсфоршер.

Bulsae-4 - последние новости

Как сообщал УНИАН, издание "Милитарный" сообщило, что российские оккупанты начали использовать на поле боя дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, который предоставила КНДР.

В то же время представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что сейчас Россия не применяет северокорейские самоходные противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4. По его словам, информация проверяется.

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