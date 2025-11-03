'В переводе на доступный язык': эксперт высмеял российский 'Буревестник'

По его словам, это подтверждает то, что не фиксировался радиоактивный след и страны-носители ядерки это не комментировали.

Вероятность применения ядерного оружия в условиях украино-российского конфликта близка к нулю.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью "Фабрике новостей".

"Склонен считать, что это практически невозможно", - сказал он.

Комментируя информацию российской стороны, в частности Владимира Путина, о якобы о запуске крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", Грабский процитировал информацию из источников, что ракета заявленная как "Буревестник" пролетела 4570 км за 5 часов, и при этом "радиоактивный след во время полета не фиксировался".

"Любое перемещение ядерного объекта засекается международной системой мониторинга. Более того, будет мгновенно зафиксировано. Мы сталкиваемся с очередным фейком по поводу того, что мы видели ракету, которая может представлять какую-то угрозу", - сказал эксперт.

По его словам, также не прозвучало после всех сообщений Путина никакого официального заявления политических кругов стран-носителей ядерного оружия.

"В переводе на доступный язык, это называется, что ничего вызывающего обеспокоенность или угрозу применения ядерного оружия мы не наблюдаем", - подчеркнул Грабский.

При этом напомнил, что Трамп сыграл на упреждение и дал команду провести тестирование ядерного вооружения.

"Любая активность на ядерном объекте, которая не вписывается в обычную рутинную активность, будет мгновенно зафиксирована и по официальным и не очень официальным каналам систем ядерной безопасности будут заданы соответствующее вопросы. И реакция будет однозначной, что сводит вероятность применения ядерного оружия в условиях украино- российского конфликта близкой к нулю. Я не исключаю человеческого фактора и каких-то совершенно безумных действий, но вероятность менше 1%", - сказал Грабский.

Как сообщал УНИАН, правитель России Владимир Путин в октябре объявил об "успешном" испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". По его словам, это оружие "не имеет аналогов на Западе" и может стать стратегическим преимуществом в возможных переговорах с Вашингтоном по контролю над вооружениями.

Как писало издание The Wall Street Journal, Путин использует старые ракетные технологии, чтобы послать сигнал Западу.

При этом сказано, что если заявления российских военных правдивы, то "Буревестник" способен доставлять ядерную боеголовку в любую точку мира, находясь в полете почти неограниченное время и избегая систем противоракетной обороны. Но эксперты считают, что проект остается скорее "технологическим экспериментом", чем реальным боевым оружием.

При этом бывший сотрудник НАТО Уильям Альберк заявил, что технически это возможно, но в современных условиях скорость и маневренность являются ключевыми, а эта ракета медленная и слишком сложная для надежного применения.

