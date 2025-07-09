В течение последней недели произошло несколько важных сдвигов в стратегиях (именно в стратегиях, а не тактиках) главных акторов российско-украинской войны. И мы переходим от переговоров Вашингтон-Москва к переговорам США-ЕС-КНР.

Президент США Дональд Трамп, похоже, осознал персональную роль российского диктатора Владимира Путина в срыве всех возможных договоренностей. Для нас, украинцев, это может показаться банальным, но это - тектонический сдвиг. Трамп не мыслит институтами, а мыслит исключительно персоналиями.

И Путин превратился из договороспособного в недоговороспособного человека, который является источником всех проблем. Большинство лидеров ЕС это поняли чуть раньше.

Исходя из этого, мы имеем ситуацию, при которой, с большой долей вероятности, коллективный Запад начнет транслировать миру именно концепцию недоговороспособности Путина, который, к тому же, не может защитить своих союзников. В свою очередь, этот же тезис будет ретранслироваться в Россию и в российские элиты. Это не означает, что будет переворот. Это означает, что концепция "нет Путина - нет России", для российских элит начнет превращаться в "нет Путина - у тебя есть будущее".

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В то же время нужно понимать, что на сегодня США имеют очень ограниченный инструментарий для реального давления на Путина. Тот же закон Грэма имеет довольно ограниченные возможности (сегодня должно начаться его рассмотрение ). И он может реально заработать только в том случае, если будет достигнут компромисс с Индией и Китаем, которые являются главными потребителями российской нефти.

По сути, этот закон - это не только о России, но, прежде всего, о переговорах США и Китая.

На этом фоне очень важно заявление Урсулы фон дер Ляйен, что "поддержка России в полномасштабной войне против Украины со стороны Китая неприемлема для Европейского Союза, этот вопрос станет определяющим в отношениях между Пекином и ЕС". Европа является ключевым торговым партнером КНР, и Китай продает в Европу на 305 млрд больше, чем покупает. Конечно, рынок Китая также очень важен, ведь он составляет 213 млрд евро. Европа очень не хотела бы торговой войны с Китаем на фоне рецессии в европейской экономике. Но это заявление - это начало долгих переговоров, где одним из вопросов является Украина.

Я неоднократно говорил, что мы являемся частью больших переговоров США-ЕС, а со вчерашнего дня, похоже, де-факто, начался сложный переговорный процесс ЕС-Китай и в новую фазу перешли переговоры Пекин-Вашингтон. Во всех этих процессах Украина занимает определенное, но весомое, место.

И стоит понимать, что эти переговоры (прежде всего, ЕС-США) - ключевые для завершения войны в Украине.

По таймингу говорить сложно. Раньше я считал, что эти процессы начнутся в октябре-ноябре. Сейчас, благодаря тупости Путина, процессы несколько ускорились. Но они точно не будут быстрыми. Считаю, что первые результаты мы увидим не раньше конца текущего года, хотя более реально - февраль-март 2026-го. Но я всегда стараюсь быть больше пессимистом чем оптимистом в таких прогнозах.

И напоследок. Вчера МИД Украины презентовал новую структуру министерства и там нет отдельного департамента (управления) Китая. Наша дипломатия продолжает делать вид, будто Поднебесная - это не полюс мира, а просто большое важное государство. Как по мне, это глубинная ошибка.