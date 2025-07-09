Артисты объединились впервые за пять лет.

Популярные украинские певцы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, воссоединились для совместного трека.

Еще вчера, 8 июля, они снова показались вместе после завершения творчества группы "Время и Стекло", а сегодня, опубликовали тизер дуэтной песни. Также артисты назвали дату премьеры клипа, а именно 10 июля.

Реакция сети

Поклонники звезд уже отреагировали на совместную музыкальную композицию и написали, что очень ждут премьеру:

"Надо пить успокоительное целый день, чтобы выдержать до завтра"

"Ждем с нетерпением"

"Уже чувствую, что эта песня разорвет все топ-чарты"

"Наконец-то! Так жду уже".

Кстати, артисты отметили, что воссоединились, чтобы поддержать важную инициативу от UNITED24, а именно собрать 505 404 гривень для украинских защитников. Однако уже через несколько часов поклонники певцов закрыли сбор.

Напомним, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний пели в дуэте десять лет. 17 ноября 2010 года они презентовали первый сингл "Так выпала Карта", который написал Потап. За 10 дней ролик занял 5-е место по количеству просмотров на YouTube в рубрике "Мировые музыканты". А через пять лет песня "Имя 505" вошла в топ-чарт iTunes и набрала сейчас 274 млн просмотров в YouTube. Но в марте 2020 года они объявили о прекращении творчества и дальше развивались как сольные исполнители.

Вас также могут заинтересовать новости: