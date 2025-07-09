Исследователи провели опрос среди более 1000 человек.

Оказывается, некоторые люди плохо спят после употребления сыра. Теперь учёные выяснили: причиной может быть непереносимость лактозы.

Считается, что те, кто ест поздно, спят хуже. До сих пор для таких утверждений практически не существовало научных доказательств. Однако исследовательская группа из Канады смогла установить связь между питанием и качеством сна: непереносимость лактозы и другие пищевые непереносимости могут быть возможной причиной плохого сна, пишет Tagesschau.

Для своего исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, учёные под руководством Торе Нильсена из Монреальского университета опросили 1082 студентов МакЮэнского университета в Канаде. Их спрашивали о продолжительности и качестве сна, а также об их снах и кошмарах. Кроме того, участников просили указать, замечали ли они связь между снами и употреблённой пищей.

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Многие видят связь между едой и сном

Более 40% участников исследования считали, что поздний приём пищи или определённые продукты влияют на их сон. Примерно четверть опрошенных полагали, что конкретные продукты могут ухудшать их сон. Особенно часто участники обвиняли в этом сладости (22,7%), острую пищу (19,5%) и молочные продукты (15,7%).

Около трети респондентов сообщили о регулярных кошмарах, при этом женщины чаще помнили свои сны и чаще жаловались на плохой сон и кошмары, чем мужчины. Также женщины в два раза чаще, чем мужчины, заявляли о наличии пищевой непереносимости или аллергии.

Пищевая непереносимость как причина

Сравнивая сообщения о пищевых непереносимостях с жалобами на плохие сны и плохой сон в целом, авторы исследования обнаружили: непереносимость лактозы с такими симптомами, как вздутие живота и боли в желудке, была связана с кошмарами и нарушением сна.

Предположение учёных таково: те, кто страдает от непереносимости лактозы, могут плохо спать после употребления молочных продуктов — например, недозрелого сыра или другой пищи с содержанием молочного сахара, который плохо усваивается такими людьми. Похожее наблюдалось и при других непереносимостях — например, к фруктозе, гистамину или глютену. Также нездоровые пищевые привычки могут оказывать негативное влияние на сон.

Тем не менее, пока не ясно, существует ли причинно-следственная связь — то есть действительно ли именно непереносимости являются причиной плохого сна и кошмаров.

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