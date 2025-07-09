Наталка Диденко прогнозирует ощутимое похолодание на запад страны.

В середине недели, 10 июля, украинцев ждет разнообразная погода от сильной жары до холода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сильная жара ожидается на востоке, значительной части юга и центра. Здесь столбики термометров будут показывать +33...+39 градусов, а иногда даже +40 градусов.

На севере тепло распределится неравномерно. В частности, на Житомирщине будет +25...+27, на Черниговщине +32, на Киевщине +33, а на Сумщине +35 градусов.

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В центре, по словам Наталки Диденко, также "температурная пестрота": от +25 в Винницкой области до +37 на Днепропетровщине.

На юге также будет продолжаться жара, только в Одесской области станет немного легче дышать, будет даже ниже +30.

"А вот в западных областях люди завтра уже будут трястись от холода, будет лишь +15...+19 градусов", - сообщила эксперт по погоде.

По ее данным, дожди, грозы, сильные ливни также ожидаются в западных областях и в Винницкой области. Вечером дожди могут дойти до Житомирской и Киевской областей. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Сегодня стало известно, что из-за жары в столичных парках, скверах и на центральных улицах устанавливают дополнительные рамки-распылители воды для охлаждения.

В этом году рамки установят на 31 локации. В частности, в парках им. Максима Рыльского, "Деснянском", "Позняки", "Победа", "Молодежный" и др.

С полным перечнем локаций можете ознакомиться по ссылке.

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