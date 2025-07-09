Пресс-центр УНИАН возобновляет работу 14 июля

14 июля возобновляет работу пресс-центр УНИАН - одно из самых известных медийных пространств столицы.

Это место давно стало площадкой для знаковых событий: от первой большой пресс-конференции Президента Виктора Ющенко, анонса распада "Океана Эльзы", когда группу покинули Юрий Хусточка и Дмитрий Шуров, до визитов легендарных художников, среди которых, в частности, Дэвид Линч.

Сегодня это пространство возвращается - в современном, мультимедийном формате, позволяющем проводить мероприятия на высоком уровне. И что важно в нашей реальности - наличие обустроенного укрытия для безопасного пребывания во время возможных угроз.

"Мы не хотели возвращаться такими, как были. Мы сделали цифровую студию для людей, которые стремятся рассказывать о своем деле, музыке, книгах или бизнесе", - говорит Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН.

В перерывах между событиями пространство будет функционировать как студия для производства видеоконтента для YouTube-каналов УНИАН.

О пресс-центре

Пресс-центр УНИАН - легендарный зал для брифингов, пресс-конференций, круглых столов, прямых эфиров и дискуссий предлагает зал для проведения мероприятий в современном европейском формате.

В помещении успешно совмещены комфортные условия, оснащение новейшим техническим студийным оборудованием и учтены все вызовы безопасности сегодняшнего дня. Рядом со зданием есть бомбоубежище для защиты от опасностей, связанных с чрезвычайными ситуациями, в том числе военными действиями.

Пресс-центр УНИАН реализует возможность проведения мероприятий на новейшем международном техническом и информационном уровне.

Площадь пресс-центра составляет около 75 кв.м., а для размещения присутствующих журналистов предусмотрено до 40 мест. Зал оборудован мониторами и киноэкраном для демонстрации презентационных материалов, высокотехнологичным видео оборудованием для записей и прямых видеотрансляций событий.

Докладчикам и присутствующим в пресс-центре журналистам предлагаются профессиональные свет, акустика, аудио-видео-терминалы, кондиционирование зала, 17 микрофонов, радио-микрофоны, стол-трансформер, бесплатный доступ к Интернет по технологии Wi-Fi.