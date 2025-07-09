Визит регионального директора ВОЗ Ганса Клюге в Москву, где он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вызвал резкую реакцию Украины и ряда стран Европейского Союза. Такие действия представителя международной организации к государству-агрессору поставили под сомнение нейтральность ВОЗ. Украинские эксперты призывают пересмотреть уровень сотрудничества с организацией.

Об этом говорится в материале издания Цензор.НЕТ со ссылкой на международные и российские издания.

16 июня 2025 года региональный директор ВОЗ Ганс Клюге в Х (бывший Twitter) сообщил о своем визите в Москву. На эту новость отреагировали Министерство здравоохранения Украины, назвав такой визит "недопустимым", а глава парламентского комитета Михаил Радуцкий заявил, что действия ВОЗ "подрывают глобальную позицию по изоляции агрессора".

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В Латвии и Эстонии действия ВОЗ назвали противоречащими международным принципам. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила: "РФ ведет войну, убивает медиков и атакует больницы, в том числе детские. Визит ВОЗ в Москву - неприемлем". Министр социальной политики Эстонии Кармен Йоллер также выразила обеспокоенность и напомнила, что с начала войны в Украине, по данным самой ВОЗ, было зафиксировано более 1700 атак на учреждения здравоохранения.

Отмечается, что это не первый пример противоречивого поведения со стороны ВОЗ. За последние годы организация неоднократно демонстрировала толерантность к авторитарным режимам. В 2017 году ВОЗ даже назначила диктатора Зимбабве Роберта Мугабе "послом доброй воли", что вызвало волну международной критики. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус неоднократно делал комплиментарные заявления в адрес президента РФ Владимира Путина, а также был обвинен в чрезмерной лояльности к Китаю во время пандемии COVID-19.

По мнению аналитиков, тесные контакты ВОЗ с РФ могут быть связаны с финансовыми проблемами организации. На фоне сокращения бюджета и выхода ключевых доноров, таких как США, даже вклад РФ в размере 22 млн долларов приобретает стратегическое значение.

Украинские эксперты уже ставят под сомнение целесообразность дальнейшего сотрудничества с ВОЗ. "Я не понимаю, как можно продолжать полноценное сотрудничество с организацией, которая фактически игнорирует войну в центре Европы", - отметил соучредитель UHC Павел Ковтонюк.