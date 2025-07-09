В этом году рамки установят на 31 локации.

В столичных парках, скверах и на центральных улицах города устанавливают дополнительные рамки-распылители воды для охлаждения в летнюю жару. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации Сергей Сабуров.

Он отметил, что районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений ежегодно готовятся к летней жаре и постепенно расширяют сеть таких рамок, чтобы люди имели больше возможностей освежиться просто во время прогулки по городу.

Сабуров отметил, что рамки-распылители изготовлены собственными силами коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений города. В этом году рамки установят на 31 локации.

Видео дня

Обнародован перечень локаций, где установят рамки-распылители воды:

парк им. Максима Рыльского (Голосеевский район);

парк "Позняки", сквер на ул. Александра Кошица, Парк имени воинов-интернационалистов, сквер на ул. Вишняковской, 12 (Дарницкий район);

парк "Деснянский", парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича, парк "Фестивальный", парк "Молодежный", сквер им. Вячеслава Веремия (Деснянский район);

парк "Победа", парк "Аврора", парк на ул. Юрия Шумского, сквер "Кусум" в поселке ДВРЗ (Днепровский район);

парк "Наталка" (Днепровский район);

бульв. Леси Украинки, парк Вечной Славы (Печерский район);

Куреневский парк, сквер на площади Щекавицкой, сквер № 1, Контрактовая площадь (Подольский район);

парк "Совки", парк "Интернациональный", бульв. Академика Вернадского (Святошинский район);

парк "Отрадный", парк имени Николая Зерова, парк "Орленок" (Соломенский район);

Крещатик (бульварная часть), парк "Радуга", парк им. Т.Г. Шевченко, сквер возле цирка, Пейзажная аллея (Шевченковский район).

Последствия жары в мире

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере девять человек в Европе умерли от дикой жары в первую неделю июля, поскольку эта "тихая убийца" накрыла континент.

Как пишет Sky News, в Италии температура до 38 °C заставила чиновников объявить строжайшие красные предупреждения в 17 крупных городах, включая Милан и Рим, тогда как несколько регионов запретили работу на открытом воздухе во второй половине дня.

Однако СМИ сообщили, что 47-летний рабочий упал и умер, когда в полдень заливал бетон на автостоянке на окраине Болоньи, где также был объявлен красный уровень опасности. Двое мужчин старше 60 лет умерли на пляжах Сардинии, сообщило информационное агентство ANSA, а в столице Сицилии Палермо умерла 53-летняя женщина, которая потеряла сознание во время прогулки.

Местные СМИ сообщили, что у нее было сердечное заболевание. Издание отметило, что волны тепла, которые называют "тихими убийцами" уносят жизни тысячи людей в год по всей Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: