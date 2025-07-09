В 2024 году компания MODUS X, входящая в Группу ДТЭК Рината Ахметова, увеличила свою выручку на 41% до 1,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует рейтинг Forbes Ukraine.

"В 2024-м MODUS X увеличила выручку на 41%, до 1,8 млрд грн. План на 2025 год - не меньший рост", - говорится в нем.

Отмечается, что компания MODUS X сейчас превращается из дочерней компании ДТЭК в самостоятельную ИТ-компанию с экспортными амбициями. "То, что мы разрабатываем для ДТЭК, имеем возможность продавать на внешнем рынке", - говорит CEO MODUS X Дмитрий Осыка.

В 2024 году компания имела 14 внешних клиентов, а за первое полугодие 2025-го добавилось еще 12.

Напомним, ранее компания MODUS X получила официальную благодарность от председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева за добросовестную уплату налогов.