Глава МИД РФ начнет свой трехдневный визит 11 июля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Северную Корею уже на этой неделе. Об этом сообщили государственные СМИ Пхеньяна, передает Bloomberg.

Такая новость появилась менее чем через месяц после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын согласился прислать тысячи военных для помощи России в войне с Украиной.

Отмечается, что Лавров будет находиться в Северной Корее в течение трех дней. Такой визит начнется 11 июля.

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"Запланированная поездка происходит после того, как Северная Корея согласилась отправить дополнительно 6000 военных в приграничный регион России - Курскую область во время встречи в июне между Кимом и главным советником президента Владимира Путина по вопросам безопасности Сергеем Шойгу в Пхеньяне", - напомнили в Bloomberg.

Известно, что Запад обвиняет Россию в обмене с КНДР военными технологиями на оружие и рабочую силу. В частности отправка северокорейских войск в РФ помогла солдатам Пхеньяна получить опыт современных боевых действий в реальных условиях.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее издание Forbes писало, что помощь КНДР демонстрирует критическую слабость России в войне. Как отметила профессор Эссекского университета Наташа Линдштедт, для России преимущества этого партнерства очевидны, ведь ей крайне необходимо больше войск.

"Учитывая потери, Путин не может рисковать еще одной политически непопулярной мобилизационной кампанией. Использование нерусских бойцов дает Путину время для восстановления своей армии... Хотя Путин набирал людей из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, партнерство с Северной Кореей давало больше преимуществ и гораздо больший поток развертывания войск", - добавила она.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный объяснил, почему с линии фронта исчезли солдаты КНДР. Он считает, что сейчас, скорее всего, у Ким Чен Ына есть другие приоритеты. Однако, по словам Нарожного, Путин не имеет чего-то, что он мог бы предложить взамен лидеру КНДР.

"Но все равно исключать вероятность, что могут появиться военные или инженерные подразделения, или рабочие, которые могут собирать те же "Шахеды" - точно не надо", - предупредил эксперт.

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