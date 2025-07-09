Шпионами оказались отец и его сын, который учился в Киеве.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, это уникальное вооружение Сил обороны Украины, предназначенное для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно с "Нептуна" был уничтожен флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва".

"Как установило расследование, один из китайских шпионов - 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость", - рассказали в СБУ.

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Другой фигурант - его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

"По материалам дела, бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов". Для этого он пытался завербовать украинского гражданина, который имеет отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны", - говорится в сообщении.

Впрочем, контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала "на горячем" во время передачи ему секретных документов. Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР.

В СБУ также сообщили, что во время обысков у обоих фигурантов были изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Китай подозревают в использовании лазера для нацеливания на немецкий самолет

Как сообщалось, ранее Министерство иностранных дел Германии вызвало китайского посла в Берлине, обвинив КНР в использовании лазера для нацеливания на немецкий самолет, который участвовал в операции Европейского Союза "Аспидес". Инцидент произошел над Красным морем.

В то же время пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Германия ошиблась, когда обвинила китайских военных в использовании лазера против одного из ее самолетов.

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