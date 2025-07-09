Конструкция макета динозавра сгорела полностью, сейчас пожар уже ликвидирован.

В Киеве, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), во время пожара загорелся макет динозавра. Об этом в комментарии УНИАН рассказала временно исполняющая обязанности пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Марина Коцупей.

"К нам поступило сообщение о том, что на территории ВДНХ возникло возгорание декораций - макета динозавра. На общей площади 30 квадратных метров с распространением огня на рядом расположенный деревянный забор", - отметила она.

Она рассказала, что пожар уже ликвидирован. Жертв или пострадавших в результате ЧП нет. Но конструкция макета динозавра сгорела полностью.

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Как сообщалось, в штате Аризона в Соединенных Штатах Америки ученые из Смитсоновского института обнаружили окаменелости древнейшего из известных птерозавров в Северной Америке. Также была найдена целая экосистема окаменелостей, возраст которых превышает 200 миллионов лет.

Так, среди 1 тыс. 200 отдельных окаменелостей ученые обнаружили новый вид птерозавра, который жил 209 миллионов лет назад. Его идентифицировали как Eotephradactylus mcintireae. Это самый древний птерозавр, когда-либо найденный в Северной Америке.

Зубы Eotephradactylus mcintireae сохранились достаточно хорошо, что дало палеонтологам больше сведений о том, как жили самые ранние птерозавры.

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