Военные не считают этот формат технически целесообразным.

В Киеве не будут внедрять израильскую локализованную систему оповещения об угрозе. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, сообщает Укринформ.

По его словам, военные не считают этот формат технически целесообразным.

"Из-за плотности городской застройки и специфики угроз, в частности "шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, - нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается", - отметил Ткаченко.

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Кроме того, он призвал не игнорировать воздушную тревогу и каждый раз направляться в укрытие. Глава КГВА подчеркнул, что каждая сирена оповещает о реальной опасности.

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, Россия ночью 9 июля применила рекордное количество дронов для удара по Украине, среди которых чуть более 300 - это "шахеды". Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что всех средств воздушного нападения было аж 741 - это и ракеты, и дроны, в том числе дроны-имитаторы.

"Давайте сразу немножко градус напряжения снимем. Скажем сразу, что это не "Шахедов" летело такое количество. "Шахедов" летело всего чуть больше трехсот. И большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной", - подчеркнул Игнат.

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