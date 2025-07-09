Президент вспомнил творчество выдающегося украинца.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память легендарного украинского композитора Игоря Поклада.

Он опубликовал фото покойного музыканта в своем Instagram и вспомнил его творческий путь.

"Национальная легенда, наш Герой Украины, наш Игорь Поклад. Он тот, чьи песни слышали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством. Всю свою жизнь Игорь Поклад посвятил украинской музыке - песням, музыкальным спектаклям, произведениям к украинским фильмам. Рожденный во Вторую мировую войну, пережил возвращение зла уже в 2022-м", - написал Владимир Зеленский.

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Президент Украины также подчеркнул, что память о выдающемся украинце останется в сердцах каждого, как и его известные песни.

"Сегодня Игорь Поклад ушел из жизни. Но его "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" и "Кохана" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце. Мои искренние соболезнования семье выдающегося артиста", - добавил он.

Что известно об Игоре Покладе

Игорь Поклад является автором более 150 песен. Самые известные его хиты: "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода" и многие другие, которые пели Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук и Василий Зинкевич. Он также писал музыку к мюзиклам, кино и мультфильмам.

Сегодня, 9 июля, жена Игоря Дмитриевича сообщила о его смерти. Мужчине было 83 года. Прощание с ним состоится 11 июля в Национальной филармонии Украины.

Напомним, ранее София Ротару эмоционально отреагировала на смерть легендарного композитора Игоря Поклада.

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