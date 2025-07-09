По инициативе председателя наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда", первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля и соучредителя фонда Виты Присяжнюк, команда "Надії" еженедельно отправляется с гуманитарными миссиями на передовую. В первом полугодии 2025 года фонд "Надежда" совместно с партнерами передал Силам обороны на Сумское, Харьковское, Донецкое, Запорожское и Херсонское направления более 800 единиц техники.

В частности, подразделения ВСУ, разведки, Нацпола, пограничников получили 82 современных мощных РЭБ-системы с иммерсионной системой охлаждения и высоким диапазоном частот. Это - критически важная техника, без которой сегодня не происходит ни один выезд на позиции или эвакуация.

Для обеспечения связи и стабильной работы волонтеры "Надежды" передали военным комплекты Starlink, зарядные станции, генераторы, мощные повербанки и комплекты оптоволокна. Для фронтовой медицины - аппараты EasyPulse, которые помогают запускать сердце в самых экстремальных условиях, подогреватель крови, монитор пациента и портативный гемоконтроль. Для разведки и безопасности - десятки дронов с комплектами аккумуляторов, станции управления, бинокль ночного видения и шлем с камерой. Передали также электроскутеры для мобильности, автомобиль, компьютеры и технику для обустройства пунктов управления.

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"Мы не просто передаем технику - мы четко понимаем, куда и зачем она должна ехать. Потому что вовремя доставленная зарядная станция или РЭБ - это чья-то спасенная жизнь. Мы на связи с каждым подразделением, с каждым медиком, мы всегда спрашиваем: что нужно именно сейчас? Получаем запрос и сразу ищем возможность помочь", - отметил Валерий Дубиль.

В фонде подчеркивают: за каждой поездкой - большая командная работа, точное планирование и постоянное взаимодействие как с партнерами, так и с военными на местах.

"Мы работаем каждый день - с партнерами, с волонтерами, с донорами. Это совместная большая работа. Мы не устаем, потому что есть для чего и ради кого работать", - добавляет Вита Присяжнюк.

Поддержка фонда поступает непосредственно в воинские части, подразделения тактической медицины и эвакуации, на пункты управления и позиции на передовой. Военные отмечают: техника, которую передает фонд, критически важна.

"Ваши генераторы - это свет, когда его нет. Ваши EasyPulse - это шанс, когда останавливается сердце. Ваши станции Starlink - это стабильная связь и координация. Спасибо, что вы с нами", - говорит военный медик из Донецкой области.

С начала полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" совместно с меценатами и партнерами совершил более 270 гуманитарных миссий, преодолев более 300 тысяч километров. И эта работа продолжается: фонд продолжает свою миссию - спасать жизни.