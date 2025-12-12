Враг продвинулся в нескольких населенных пунктах.

Российские оккупанты продвинулись возле Мирнограда Донецкой области. Об этом в Telegram-канале сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что российские захватчики продвинулись во Владимировке, Паньковке и Новоэкономичном, а также вблизи Мирнограда и Софиевки.

Кроме того, добавили в DeepState, была уточнена линия соприкосновения на шахте Капитальная.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее в DeepState заявили, что российские оккупанты продвинулись на двух участках в Донецкой области. В частности, они имели успехи в Мирнограде. Также в городе увеличилась площадь "серой зоны". Кроме того, враг продвинулся на восток от Покровска.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что отход Сил обороны Украины на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени. По его словам, бои за эти города стали следствием количественного превосходства российских оккупационных войск. Роль здесь также сыграли благоприятные погодные условия.

Британское издание The Telegraph отмечает, что Украина рассматривает возможность отвода войск на Донбассе, но при условии, что Россия сделает то же самое. В то же время Москва пока не подает сигналов, что согласится на взаимный отвод войск. Сергей Лавров, министр иностранных дел России заявил, что любые гарантии безопасности должны учитывать интересы России, а не только Украины.

