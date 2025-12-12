Фермеры отдают капусту за бесценок: сколько сейчас стоит овощ в Украине

Предложение данной продукции на рынке сейчас избыточное.

Цены в Украине на белокочанную капусту колеблются в пределах 3-9 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

С учетом очередного снижения цен в данном сегменте, белокочанная капуста уже стоит в среднем на 78% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период.

Удешевление капусты объясняют значительным увеличением производства овоща в Украине в текущем сезоне. При этом спрос на продукт остается очень невысоким.

Основную долю предложения составляет продукция невысокого качества, которую фермеры не могут долго хранить. В то же время владельцы качественной продукции отказываются от продажи в ожидании улучшения ситуации на рынке.

Следует отметить, что в первой половине декабря 2024 года украинские аграрии, наоборот, активно повышали цены на белокочанную капусту.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

За килограмм капусты в Novus надо заплатить 8,49 гривни.

Капуста весовая в Varus продается по цене 7,9 грн/кг.

В АТБ белокочанная капуста стоит 7,95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Уже со второй декады декабря производители понемногу начинают поднимать цены на наиболее популярные продукты к рождественскому и новогоднему столу. Экономист Олег Пендзин оценивает сезонное подорожание продуктов в 10% до конца года.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает, что в случае длительных отключений света мясо и молочная продукция могут подорожать в будущем до 30%.

