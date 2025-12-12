Несмотря на громкие заявления Кремля, Россия входит в тяжелейший период войны - экономика трещит, а общественная поддержка тает.

Российские власти публично настаивают, что ситуация в Украине и внутри страны развивается в ее пользу. Владимир Путин хвастается "продвижением почти по всем направлениям" и уверяет, что российская экономика "успешно преодолевает все вызовы". Однако реальная картина существенно отличается от пропагандистской, пишет The Economist.

Медленное наступление и высокая цена войны

На поле боя российский прогресс минимален и сопровождается большими потерями. Несмотря на заявления о захвате Покровска, украинские силы продолжают удерживать позиции. По оценкам военных блогеров и открытых источников, наступление РФ является "постепенным и бесславным".

Российская экономика входит в самый тяжелый период с начала полномасштабной войны:

доходы от нефти и газа за год упали на 22%;

бюджетный дефицит приближается к 3% ВВП;

государство вынуждено наращивать внутренние заимствования, что подпитывает инфляцию;

налоговое давление растет.

Половина бюджета направлена на армию, ВПК и силовые структуры. Экономист Александра Прокопенко предупреждает: война делает экономику "занятой, но бедной". В 2026 году негативные последствия станут очевидными.

Общественные настроения меняются

Несмотря на репрессивную систему, общественное недовольство в России растет. По данным социологов, количество россиян, которые сообщают об ухудшении благосостояния, втрое превышает тех, кто говорит об улучшении, а поддержка войны становится поверхностной и вынужденной. Люди все чаще считают, что их окружение против продолжения боевых действий.

Согласно исследованиям, 88% россиян хотят завершения войны, но только 47% верят, что Путин это сделает.

Отношение к ветеранам также меняется: только 40% считают их героями, большинство - проблемой или жертвами.

Путин не демонстрирует готовности к миру. Наоборот, он усиливает идеологический контроль и репрессии, ведь завершение войны не гарантирует решения экономических проблем. Зависимость экономики от военного производства делает прекращение боевых действий рисковым и для режима, и для внутренней стабильности.

Война в Украине - шанс на мир

Как сообщал УНИАН, Белый дом заявил, что Трампа раздражают многократные встречи с россиянами и украинцами без заметного прогресса.

"Президент чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и ему надоели встречи только ради самих встреч", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

На фоне этого заявления Трамп отметил, что Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план прекращения войны. Его команда относится к документу более благосклонно.

Зато Украина сигнализирует, что рассматривает возможность отвода войск на Донбассе, но при условии, что Россия сделает то же самое.

