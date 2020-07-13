Попал в "клуб 27": в США умер внук Элвиса Пресли

По данным полиции, 27-летний Кио мог покончить жизнь самоубийством.

В американском городе Калабасас, штат Калифорния, в собственной квартире найден мертвым Бенджамин Кио - внук Элвиса Пресли.

Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

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По данным полиции, 27-летний Кио мог покончить жизнь самоубийством. Представитель матери погибшего Лизы Марии Пресли подтвердил эту информацию.

"Она полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - говорится в заявлении.

Известно, что Бенджамин Кио также занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на пять миллионов долларов. Его мать - дочь Элвиса и Присциллы Пресли - Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

Как сообщал УНИАН, Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли медалью Свободы.

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