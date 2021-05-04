Инцидент произошел в результате столкновения автомобиля с одной из опор метромоста.

В мексиканской столице Мехико обрушился мост, по которому двигались поезда метро. В результате инцидента погибли 15 человек, десятки людей получили травмы.

Об этом сообщает CNN.

Трагедия произошла в 22:25 3 мая по местному времени. На кадрах с камер видеонаблюдения виден момент обрушения моста прямо над проезжей частью, после чего все заполонила туча пыли. Вагон метро разломился пополам в результате обвала.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила гибель 15 человек при крушении метромоста.

"На данный момент 15 погибших", - приводит ее слова издание Milenio.

Шейнбаум также сообщила, что на данный момент известно о 70 пострадавших, 34 из которых госпитализированы.

СМИ также сообщают, что инцидент произошел в результате столкновения автомобиля с одной из опор метромоста.

Отмечается, что Генеральная прокуратура работает над установлением личности погибших, чтобы предоставить информацию их семьям.

"Метро двигалось по открытой части городской системы быстрого транзита на возвышении последней линии 12, также известной как Золотая линия, когда часть путепровода рухнула", - сообщил мексиканский секретариат по управлению рисками и гражданской защите.

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Автор: Олег Давыгора