96-летней Ирмгард Фюрхнер вменяется в вину соучастие в убийстве более 11 тыс. человек. Женщину доставили из дома престарелых на инвалидной коляске в сопровождении санитаров.

В Германии предъявлены обвинения бывшей стенографистке концлагеря Штутгоф, находившегося на территории оккупированной Польши.

Как сообщает Euronews, Ирмгард Фюрхнер вменяется в вину соучастие в убийстве более 11 тыс. человек.

В зал суда 96-летнюю женщину доставили из дома престарелых на инвалидной коляске в сопровождении санитаров. Первоначально Фюрхнер должна была предстать перед судом 30 сентября. Но заседание было отложено, так как подозреваемая на него не явилась, попытавшись сбежать. Однако ее задержали правоохранительные органы.

Фюрхнер работала в концлагере Штутгоф в период с 1943 по 1945 год, когда ей было 18-19 лет. Поэтому ее дело рассматривает ювенальный суд: в Германии того времени этот возраст считался подростковым.

Следствие по делу велось с 2016 года. Выжившие узники, которые сейчас находятся в Израиле и США, уже дали показания.

За шесть лет (с 1939 по 1945 год) в Штутгофе погибли 65 тыс. человек.

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Суд над бывшими служащими концлагерей в Германии

За прошедшие полтора года перед судом предстали еще два охранника Штуттгофа - 93 и 97 лет. Один из них - Бруно Дей - признан соучастником убийства более 5 тыс. человек и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Второго (имя не называется) судья признал непригодным для участия в слушаниях по состоянию здоровья.

Призывать к ответу нацистов низшего звена правосудие Германии и других стран начало около 10 лет назад. Прецедентом стало дело бывшего надзирателя СС Ивана Демьянюка. Его признали виновным в том, что в 1943 году он, будучи охранником в нацистском лагере смерти Собибор в Польше, стал соучастником убийства более 28 тыс. евреев. Следствие не предоставило доказательств убийств, совершенных лично Демьянюком.

До этого статьи за потворничество или соучастие в преступлениях нацизма не существовало, нужно было доказать прямое отношение обвиняемого к преступлениям.

После дела Демьянюка немецкие суды вынесли несколько обвинительных приговоров на подобных основаниях, а не по обвинению в убийствах или злодеяниях, непосредственно связанных с отдельными обвиняемыми.

Автор: Тамара Отовская