Секретарь суда Фредерика Милгоффер сообщила, что женщина, идентифицированная как Ирмгард Ф., оставила дом для пожилых людей в начале дня, но в суд не пришла.

В Германии 96-летняя женщина, обвиняемая в содействии массовому убийству в нацистском концлагере, сбежала непосредственно перед судебным заседанием.

Бывшая секретарша командующего СС нацистского концлагеря Штутгоф в оккупированной Польше во время Второй мировой войны, должна была прийти на суд сегодня в северогерманском городе Итцего. После ее неявки судья Доминик Гросс заявил, что выдает ордер на арест подсудимой.

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Секретарь суда Фредерика Милгоффер сообщила, что женщина, идентифицированная как Ирмгард Ф., оставила дом для пожилых людей в начале дня, но на судебное заседание не пришла, передает Радио Свобода.

Дело экс-секретарши концлагеря

Ирмгард Ф. – одна из первых женщин, причастных к преступлениям нацистской эпохи, которая была привлечена к уголовной ответственности. Она является обвиняемой в соучастия в убийствах более 10 тыс. человек.

В заявлении суда говорится, что подозреваемая вероятно "помогала и поддерживала тех, кто руководил лагерем, в систематическом убийстве заключенных в период с июня 1943-го до апреля 1945 года, когда она выполняла функции стенографа и машинистки в комендатуре лагеря".

Обвиняемую должны были судить в суде по делам несовершеннолетних, поскольку ей на момент предполагаемых преступлений было менее 21 года.

Автор: Виолетта Орлова