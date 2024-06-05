Привыкшие к расслебленной жизни оккупанты под Белгородом больше не могут терроризировать Харьков.

После нескольких месяцев почти ежедневных обстрелов Харькова из комплексов С-300 россияне внезапно прекратили ракетный террор города. Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина выразил мнение, что это является следствием ударов по российской территории западным оружием.

"То, что украинские войска ищут С-300, С-400 и потом ведут по ним планомерную работу - это факт. Мы уже видим уничтоженную систему С-300, как минимум одну, которая была поражена ударами украинских войск из HIMARS. Я думаю, что дальше эта работа, безусловно, продолжится", – считает Мусиенко.

Аналитик полагает, что сейчас зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 являются приоритетными целями для ударов ВСУ на приграничных территориях РФ. Это не только защищает Харьков от ударов ракет, выпускаемых этими ЗРК, но и дает возможность работать украинской авиации, которая бьет по врагу ракетами Storm Shadow и SCALP.

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"Соответственно, сейчас как минимум враг столкнулся с проблемами. Потому что им нужно очень быстро менять места дислокации своих систем. Раньше они думали, что практически безнаказанно могут обстреливать Харьков и находиться на позициях, то сейчас им не дают этого делать. Они вынуждены быстро перемещаться и искать новые места для дислокации. Ну и соответственно с этим связано сейчас то, что обстрелов [Харькова из С-300] не было", - говорит Мусиенко.

В то же время эксперт предупреждает, что пока рано делать далеко идущие выводы, поскольку времени прошло слишком мало.

Удары по территории РФ западным оружием

Как писал УНИАН, после того, как 31 мая власти США разрешили использовать свое оружие против целей на территории РФ, ВСУ радикально изменил свою тактику ведения войны, считает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Он отметил, что теперь беспилотники ВСУ ищут дорогостоящие цели в российских Белгородской и Курской областях, и как только их обнаруживают, тут же украинские военные открывают по ним огонь из западного высокотехнологичного оружия. "В первую очередь - управляемыми ракетами Himars из армейских запасов США", - отметило издание.

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