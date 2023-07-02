Также стало известно, кто поможет Украине разминировать Черное море.

Два украинских тральщика "Чернигов" и "Черкассы" будут оставаться за границей до завершения войны, потому что Турция не пропускает их через свои проливы к Черному морю. Об этом рассказал командующий Военно-Моськими силами ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, согласно требованиям Конвенции Монтре, Турция прекратила проход кораблей РФ в Черное море для восполнения потерь, которые враг понес с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Ведь в Средиземном море находится целая эскадра российского флота. У них нет возможности захода к Черному морю с целью увеличения своей группировки. Но, к сожалению, согласно Конвенции, так же и наши военные корабли не могут зайти через проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы пополнить наши ВМС", - рассказал вице-адмирал.

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Он отметил, что противоминные корабли "Чернигов" и "Черкассы" сейчас временно находятся в Великобритании, где осуществляется на очень высоком уровне подготовка экипажей.

По данным Неижпапы, Великобритания имеет мощный соответствующий опыт и очень придирчиво относится к морской подготовке. В этой стране готовят корабли и экипажи своего флота, а также обучают представителей стран НАТО.

"И далеко не каждый командир корабля без проблем проходит эту подготовку из-за очень высоких требований, которые им предъявляют...", - подчеркивает вице-адмирал.

Он добавил, что "Черкассы" и "Чернигов " были частично модернизированы и еще много лет будут служить в составе национального флота. Они станут первыми, кто примет участие в операциях по противоминной безопасности в Черном море и высвобождению акватории от мин для защиты гражданского судоходства.

Как напомнил Неижпапа, после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС количество мин в Черном море увеличилось в разы. Он пояснил, что оккупанты, опасаясь контрнаступления Сил обороны через Днепр, создали целую систему минных заграждений. В частности, они установили на реке противодесантные, якорные, речные мины, которые из-за теракта потоком воды смыты в морскую акваторию.

Неижпапа также отмечает, что при первом случае будет начата операция по расчистке от мин Черного моря, и специально созданный штаб уже проводит соответствующую работу.

"В этом же направлении существуют определенные договоренности и с нашими партнерами, в частности со странами НАТО по приобщению в перспективе к этой работе противоминной группы Североатлантического альянса, которая на постоянной основе работает в Средиземном море", - поделился планами командующий.

Сотрудничество Украины и НАТО на уровне морских сил

Как сообщал УНИАН, в этом году возобновлены международные учения "Си Бриз". Спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что сейчас они продолжаются в Великобритании. К ним присоединились иностранные партнеры - 18 стран-участниц. Основная тематика учений деятельность ВМС, в частности - подготовка к планированию и ведению противоминных действий.

Со стороны Украины в учениях участвуют, в том числе два противоминных корабля класса Sandown, которые еще до полномасштабного вторжения передала Великобритания. Сейчас название кораблей - "Черкассы" и "Чернигов", что не является случайностью. По словам Плетенчука, катера с такими названиями были в Крыму, а командиром "Черкасс" тогда был капитан 1-го ранга Юрий Федаш. Именно он сейчас он руководит тренировками.

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