Страна собирается соблюдать конвенцию Монтре.

Турция продолжит блокировать проход боевых судов в Черное море, пока длится война России против Украины. Страна собирается соблюдать конвенцию Монтре.

Как передает телеканал TR Haber со ссылкой на газету Türkiye, соответствующее заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы будем соблюдать правила Монтре. Мы не пустим боевые корабли в Черное море. Мы не хотим войны на Черном море", — заявил министр.

Хулуси Акар также прокомментировал мины, которые дрейфовали в море. Чиновник сообщил, что они российского производства. Однако пока Турция не может сказать, какому государству принадлежат снаряды. Сейчас турецкие, румынские и болгарские эксперты проводят исследования на этот счет.

Напомним, в конце марта УНИАН писал о минах, которые находятся в Черном море. Они располагались на складах во временно оккупированном Крыму. В 2014 году Россия захватила полуостров и получила в свое распоряжение эти снаряды. А теперь РФ использовала мины, чтобы дискредитировать Украину. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел нашего государства.

Что касается конвенции Монтре, то она была принята в 1936 году. Документ позволяет Турции заблокировать проливы Босфор и Дарданеллы для боевых суден стран, которые воюют между собою. Благодаря этому корабли не смогут пройти из Средиземного моря в Черное море. Турция начала действовать, согласно конвенции Монтре, еще 26 февраля.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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