Команда противоминного украинского корабля "Чернигов" овладевает интересными дронами.

Во время международных учений "Си Бриз" подразделения Военно-Морских сил ВС Украины работают с оборудованием, которое находит и уничтожает мины под водой.

Как сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ, сегодня гидро-акустическая команда противоминного корабля "Чернигов" провела тренировку корабельных боевых расчетов с использованием дронов.

Тренировки проводились дистанционными подводными аппаратами типа "Sea fox", предназначенными для уточнения местоположения и идентификации взрывоопасных объектов под водой.

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"Снарядив дрон, проверив все системы аппарата и погрузив его в воду, корабельный расчет начал поиск точного местонахождения мины и ее идентификацию. Непосредственное управление дроном осуществлялось из операционной комнаты. Обнаружив мину, она осмотрена непосредственно на дне с помощью камеры, которой оборудован дрон", - рассказали в пресс-центре.

Как уточняют военные моряки, после того, как "координаты" мины зафиксированы, дрон возвращается на борт корабля. Следующий этап - использование дрона типа "Charly", который уничтожает мину, взорвав вместе с собой.

Что нужно знать о военных учениях "Си Бриз"

Как сообщал УНИАН, в этом году возобновлены международные учения "Си Бриз", которые в 2022 году не происходили из-за войны. Сейчас учения проходят в Великобритании, в них принимают участие представители 18 стран, среди которых - США, Великобритания и Украина.

Главной задачей комплекса тренировок является обеспечение готовности многонациональных сил к проведению операции по освобождению Черного моря от минной опасности в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Во время учений привлекают образцы вооружения и военной техники, которую ВМС ВС Украины получили от стран-партнеров.

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