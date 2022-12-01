Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что письма-взрывчатки, которые пока неизвестные террористы рассылают в Испании, не повлияют на поддержку Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Роблес заявила в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. По словам министра Испании, полиция ведет соответствующее расследование.
"Сейчас информация относительно писем со взрывчаткой. В настоящее время было получено пять соответствующих посылок со взрывными устройствами. Они были направлены на различные объекты, среди которых есть центр спутникового контроля, база Торрехон (авиабаза в Испании – УНИАН)... также вчера был отправлен соответствующий пакет со взрывным устройством в посольство Украины в Мадриде", - сказала она.
"Но я хочу отметить, что ни одно из таких действий, таких или подобных, не изменит четкое решение Испании поддерживать и продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. Потому что у нас есть четкое понимание того, что борьба Украины является справедливой", - подчеркнула Роблес.
Также она добавила, что Испания будет поддерживать Украину и в дальнейшем, но в то же время позиция Испании вполне согласована с позицией НАТО. Роблес выразила надежду, что РФ когда-то будет привлечена к ответственности в международных институтах.
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Как сообщал УНИАН, 30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт.
Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали.
Также стало известно, что за несколько часов после того, как в украинском посольстве в Мадриде разорвался письмо с взрывчаткой, подобный пакет получила оружейная компания в Сарагосе на северо-востоке Испании. Речь идет о компании, которая производит реактивные системы залпового огня C90, которые предоставляет Испания Украине.
По данным CNN, испанские правоохранители установили, что все бомбы аналогичные той, которую получили украинские дипломаты.