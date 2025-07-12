Витамин C очень полезен для организма человека.

Витамин C наиболее известен тем, что способствует укреплению иммунной системы. Однако влияние этого витамина на общее состояние здоровья намного превышает эту пользу. Об этом пишет Real Simple.

"Хотя мы обычно ассоциируем витамин С с укреплением иммунной системы, он делает гораздо больше, чем это", - уверяет диетолог-диабетолог Джесс ДеГоре.

Одной из причин, почему он так хорошо укрепляет иммунитет, являются его впечатляющие антиоксидантные свойства.

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"Это мощный антиоксидант, а это значит, что он помогает защищать клетки от повреждений, вызванных стрессом, неправильным питанием, загрязнением окружающей среды и другими проблемами, сопровождающими жизнь в современном мире", - добавляет зарегистрированный диетолог Аликс Турофф.

Однако цитрусовые - не единственные продукты, которые имеют высокое содержание витамина C. В частности, есть много других фруктов и овощей, которые помогут вам улучшить иммунитет.

Красный болгарский перец

Красный болгарский перец содержит вдвое больше витамина C, чем большой апельсин. Кроме того, этот перец имеет и другие преимущества для здоровья.

"Это суперзвезды витамина С, а также они богаты витамином А, который поддерживает зрение и здоровье кожи. Я люблю фаршировать их или нарезать ломтиками, чтобы погружать в хумус", - замечает ДеГоре.

Брокколи

Брокколи является источником питательных веществ, в том числе и витамина C. Также они содержат много клетчатки, витамина K и фолаты, которые способствуют здоровью сердца, клеток и ДНК.

"Я люблю готовить брокколи дома, запекая её до хрустящей корочки с оливковым маслом, чесноком и пармезаном или добавляя в блюда, приготовленные в воке", - отметила Турофф.

Капуста

В двух чашках сырой капусты содержится более 90 мг витамина C, однако ее питательные свойства на этом не заканчиваются.

"Капуста также богата клетчаткой, витамином К, магнием и антиоксидантами", - добавляет ДеГоре.

Брюссельская капуста

Этот овощ богат клетчаткой, фолатами, витамином A и витамином K, который способствует общему здоровью, в частности помогает кишечнику, глазам и иммунной системе. Эту капусту можно употреблять как сырую, так и вареную.

"Я люблю жарить брюссельскую капусту с оливковым маслом или нарезать ее соломкой и добавлять в салат с лимоном и пармезаном", - отметила Турофф.

Перец чили

Тем, кто любит острую пищу, может понравиться новость о том, что перец чили богат витамином C. Также острый перец содержит витамин A.

"Блюда, которым добавление перца чили идёт на пользу, ограничиваются только вашим воображением: паста, карри, блюда, приготовленные в вок, маринады, заправки, соусы, рагу, жаркое и запеканки - всё это подходит", - уверяют в материале.

Кольраби

Это мягкая на вкус, слегка сладкая капуста, не только прекрасно подходит для различных рецептов, но и очень питательная, богатая клетчаткой, калием и витамином C.

"Я люблю кольраби, очищенную и нарезанную сырой соломкой, с гуакамоле или хумусом, натертую на терке в салаты или нарезанную спиралью как заменитель макарон с низким содержанием углеводов", - отметила Турофф.

Шпинат

Шпинат является универсальным ингредиентом, который подходит для смузи, блюд с яйцами, супов, рагу, макарон, салатов и других блюд.

"Но кроме нейтрального, легкого травяного вкуса, шпинат имеет много полезных свойств. Витамин С, укрепляющий иммунитет, витамин К, поддерживающий сердце, кальций, укрепляющий кости, железо, образующее эритроциты, и магний, способствующий расслаблению, - это лишь некоторые из питательных веществ, о которых стоит упомянуть, когда речь идёт о шпинате", - подчеркнули в Real Simple.

Другие советы диетологов

Ранее диетологи объяснили, что полезнее, морковь или морковный сок. Известно, что морковный сок содержит витамины А и С - два ключевых вещества для правильной работы иммунитета. Также этот напиток содержит несколько питательных веществ, поддерживающих работу сердца.

В то же время диетологи назвали 7 продуктов с высоким содержанием белка для перекусов. В такой перечень вошли греческий йогурт, яйца, сваренные вкрутую, консервированный тунец или лосось, сырные палочки, вяленое мясо, деликатесная индейка и творог.

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