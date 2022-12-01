Подозрительную посылку на авиабазе обнаружили в 4 утра.

Третье взрывное устройство, положенное в посылку, было отправлено на военно-воздушную базу в Торрехон-де-Ардос близи Мадрида.

Как сообщает издание El Confidencial, авиабаза Торрехон-де-Ардос получила такую же посылку, как те, что были отправлены вчера на адрес посольства Украины в Мадриде и на адрес компании из Сарагосы, которая отправила ракетные установки для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Национальная полиция уже взяла на себя расследование этого дела.

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Министерство внутренних дел сообщило, что третий подозрительный пакет был обнаружен между 03:00 и 04:00 утра 1 декабря. Системами безопасности на базе Торрехон-де-Ардос был обнаружен подозрительный конверт, который, как было определено "после рентгеновского анализа, мог содержать некий механизм". Для обеспечения безопасности на территорию базы выехали сотрудники полиции и национальной гвардии. Конверт был адресован спутниковому центру.

Напомним, в феврале Евросоюз объявил, что мобилизует спутниковый центр в Торрехон-де-Ардос для предоставления разведывательной информации Украине в рамках военной помощи.

Взрывчатка в посольстве Украины

Вчера днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в здании дипмиссии. Инцидент предварительно квалифицировали как террористическое преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское посольство.

Пакет со взрывным устройством в среду получила также испанская компания Instalaza, которая производит оружие, которое правительство Испании направляет в Украину.

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