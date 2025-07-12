Войну РФ с Украиной президент Финляндии считает самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории.

Война России с Украиной является самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории. Такое мнение президент Финляндии Александер Стубб высказал в интервью изданию The Sydney Herald.

"Я бы утверждал, что это самая большая тактическая и стратегическая ошибка в современной истории, потому что он (российский правитель Владимир Путин, - ред.) стремился успокоить Украину; она станет членом Европейского Союза, а в конце концов и НАТО. Он имел целью демонтировать НАТО. Ну, он только что удвоил границу с НАТО через Финляндию. Он имел целью разрушить трансатлантическое партнерство. Вместе мы сейчас увеличиваем наши расходы на оборону до 5% [ВВП в течение 10 лет]. Он имел целью развалить ЕС. Что ж, я никогда не видел его более объединенным. Так что Путин потерпел неудачу по всем показателям", - подчеркнул Стубб.

Также он подчеркнул, что Путин платит слишком высокую цену на войне в Украине, ведь его войска продвигаются очень медленно.

Видео дня

"Смотрите, в этом году он продвинулся на 0,25 процента украинской суши, что привело к 167 погибших солдат на километр. Это достаточно высокая цена", - отметил президент Финляндии.

Вместе с тем, по его мнению, Россия в ближайшие годы будет продолжать вооружаться.

"Базовый сценарий очень прост. В течение следующих пяти-десяти лет для России будут актуальными две вещи. Во-первых, она не вернется к мирной либеральной демократии. А во-вторых, она продолжит наращивание военной силы", - пояснил он.

Стубб назвал Путина "стратегическим дураком и военным неудачником" и высказал предположение, что он не станет проверять действие статьи 5 Договора о НАТО, которая нападение на любого члена альянса объявляет нападением на всех.

Как Запад поощряет Путина продолжать воевать

Как сообщал ранее УНИАН, нерешительность союзников Украины позволяет Путину продолжать войну. Такое мнение высказала журналистка Лиза Хазелдайн на страницах The Telegraph. По ее словам, западные партнеры постоянно озвучивают громкие обещания, но они редко подкрепляются достаточно решительными действиями, чтобы заставить российского диктатора задуматься над прекращением огня. Хазелдайн считает, что фразы Запада о солидарности с Украиной еще никогда не казались такими пустыми, как сейчас.

В то же время президент США Дональд Трамп начинает признавать, что Путин представляет реальную угрозу, считает колумнистка The Wall Street Journal Пегги Нунан. Она уверена в том, что Путин не станет останавливаться, даже если ему удастся победить Украину. По ее словам, решение Трампа возобновить поставки оружия Украине является правильным. Однако важно то, будет ли он придерживаться такой позиции и в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: