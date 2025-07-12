Эксперт предупредил украинцев о фальшивках.

Нынешняя неделя дала небольшую передышку в вопросе торговых войн, что в свою очередь облегчило жизнь доллару. Ситуация даже помогла укрепиться американской валюте в отношении евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что сегодня, 12 июля, курс доллара в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах - прием от 41,30 до 41,65 гривни и продажа от 41,70 до 42 гривни.

При этом курс евро будет находиться в пределах - прием от 48,30 до 49,05 гривни и продажа от 49,10 до 49,60 гривни.

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"Значительный разброс котировок по евровалюте в разных сетях обменников сохранится. А указанные выше расчетные курсы по доллару и по евро могут еще корректироваться отдельными владельцами обменников на "плюс-минус" 5−10 копеек, в зависимости от своих индивидуальных задач и степени конкуренции в своем регионе", - указал эксперт.

В то же время он рекомендовал покупателям валюты обратить внимание на очередной рост фальшивых долларов и евро, которые мошенники пытаются "всучить" гражданам.

Национальный банк Украины установил 14 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривни за доллар. В то же время курс евро установлен на уровне 48,84 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,77/41,81 грн/долл., а евро - 48,83/48,85 грн/евро.

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