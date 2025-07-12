За жизнь раненых борются врачи.

В Черновцах во время вражеской атаки в ночь на 12 июля от падения обломков погибли два человека. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

"На рассвете россияне атаковали нашу область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и 1-й ракетой. К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким...", - отметил чиновник.

По его словам, еще четыре человека получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.

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"Одна женщина в очень тяжелом состоянии. 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте", - подчеркнул Запаранюк.

Кроме того, по словам главы Черновицкой ОГА, из-за атаки РФ повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и авто.

"Есть последствия и на территории Сторожинецкой общины. В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых", - добавил он.

Обстрелы РФ 12 июля - что известно

Россия в ночь на 12 июля осуществила массированный удар по Украине, в результате чего во Львове, Харькове и других городах есть попадания. Отмечается, что во Львове зафиксировано попадание - в частности на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.

Кроме того, после ночной атаки РФ в городе на разных улицах к медикам обратилось четыре человека. Трем из них оказали помощь на месте, один мужчина был госпитализирован.

Также под вражеской атакой оказались Луцк и Кировоградщина. В частности в Луцке был уничтожен частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что касается Кировоградской области, то там повреждено почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы. В регионе также не сообщалось о раненых.

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