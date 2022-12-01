Известно уже о шести бомбах, последнее "письмо" адресовали американскому посольству в Мадриде.

Испания усиливает меры безопасности после того, как в стране была обнаружена серия бомб с письмами, в том числе одна, которая была отправлена ​​премьер-министру Испании на прошлой неделе, пишет CNN.

Всего известно о шести случаях, рассказали журналистам в полиции. В настоящее время каждый инцидент расследуется правоохранителями как теракт.

Последний теракт произошел на базе ВВС недалеко от Мадрида. Накануне такая же бомба взорвалась у посольства Украины в Мадриде, ранив одного сотрудника дипучреждения. Еще одну обезвредили у производителя оружия.

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Такую же посылку 24 ноября отправили испанскому премьеру, но служба безопасности вовремя среагировала.

Правоохранители установили, что все бомбы по своим характеристикам и содержанию аналогичны той, которую получили украинские дипломаты.

Еще одно "письмо"-бомбу перехватили в четверг после того, как его отправили на базу ВВС Торрехон. Шестую бомбу заложили для посольства США в Мадриде.

"Письма", вероятно, были отправлены с территории Испании, заявил в четверг госсекретарь по безопасности Рафаэль Перес. И Перес, и министр внутренних дел Фернандо Гранде Марласка, который позже отдельно говорил с журналистами, заявили, что люди должны сохранять "спокойствие".

Серия терактов в Испании – что известно

30 ноября на территории украинского посольства в Мадриде прогремел взрыв. Как выяснилось потом, взрывчатка была заложена в почтовой посылке, адрессованой украинскому послу. В результате инцидента пострадал один сотрудник.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил немедленно усилить меры безопасности в украинских посольствах, а испанского коллегу призвал принять срочные меры для расследования нападения.

Пока неизвестно, кто мог "отправить" опасную посылку к украинским дипломатам.

Испанские правоохранители расследуют дело как теракт.

Аналогичный опасный пакет получила оружейная компания в Сарагосе, производящая РСЗО, которые передают Украине.

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