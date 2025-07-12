Также количество пострадавших в результате атаки РФ во Львове увеличилось до шести человек.

В результате ударов россиян пострадали три корпуса Национального университета "Львовская политехника". Об этом сообщила ректор университета Наталья Шаховская.

"В 5-м корпусе выбито примерно 100 окон, в 1-м - 15, в 4-м - 10. Также повреждена часть аудиторного фонда", - рассказала она в комментарии для львовских СМИ.

По словам председателя Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого, количество людей, которые обратились к медикам после ночной атаки по Львову, возросло до шести. Среди пострадавших - 11-летний мальчик. Пять человек, в том числе ребенок, получили помощь на месте. Один мужчина был госпитализирован.

По данным мэра Львова Андрея Садового, наибольшие повреждения получили Железнодорожный и Галицкий районы города.

"Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания - 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице", - сообщил Андрей Садовый.

Новая атака россиян - что известно

Ночью оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Пострадали, в частности, Харьков, Львов и Луцк. Россияне запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед", также была информация о пусках крылатых ракет Х-101/55СМ.

В то же время в Черновцах во время российской атаки в ночь на 12 июля от падения обломков погибли по меньшей мере два человека. Несколько человек получили тяжелые ранения.

Также в результате атаки в Луцке был уничтожен частный дом, тогда как в Кировоградской области оккупанты повредили около десяти частных домов. Также сообщалось о повреждении промышленных объектов во Львове.

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