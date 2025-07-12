Звезда стала мамой почти месяц назад.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая почти месяц назад родила первенца, впервые показала свою фигуру после родов.

Сейчас звезда уехала с сыном в родной Хмельницкий. Там она успевает не только наслаждаться мгновениями с семьей, но и уделять время себе. В частности, Никитюк решила после рождения ребенка понемногу возвращаться к спортивным тренировкам. В своем Instagram Леся опубликовала фотографии в зале и продемонстрировала свою стройную фигуру.

"Пойду на первую тренировку. Немножко, так легонько на орбитрек", - призналась Леся.

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К слову, Никтюк долгое время скрывала свою беременность. Однако позже рассказала, что впервые стала мамой 15 июня. Она родила сына от военнослужащего Дмитрия Бабчука. Пока молодые родители не рассекречивают имя малыша, однако блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал, что мальчика назвали Орестом.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк - Дмитрий Бабчук - впервые высказался о родительстве.

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